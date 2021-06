Al Gobierno no le gustaron las críticas de Vivanco y asegura que está “fuera de lugar”

Este 9 de junio, durante una rueda de prensa, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch cuestionó al presidente Iván Duque y a su gobierno por la forma como ha enfrentado el paro nacional.

“Creemos que el discurso, la retórica del presidente de condenar estos hechos, dirigida a condenar e identificar los temas de violencia policial han sido lentos. El presidente ha estado muy lento y no ha estado a la altura de la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se han producido durante estas semanas de paro”, dijo Vivanco, antes de reunirse con Iván Duque.

Como era de esperarse, las críticas no cayeron muy bien entre el uribismo y los defensores del presidente Duque, el primero en reaccionar de manera airada fue el alto consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, quien atacó a Vivanco por medio de su cuenta de Twitter.

Guarín afirmó que la Política de Convivencia y Seguridad establece que la protesta es un derecho y debe ser objeto de garantías y respeto por el Estado y la Policía y que así lo ha hecho saber el presidente.

Señor Vivanco: Fuera de lugar. No hay ninguna duda en el presidente, ni en nadie en el Gobierno, sobre el carácter repudiable de cualquier violación a los DD. HH. Ante un acto de ese tipo, la condena es inmediata y la demanda de justicia también.

Guarín dijo que así no hubiese paro ni protestas, el gobierno de Duque ha exigido que se cumpla con respeto a los derechos humanos.

“Señor Vivanco: Mala fe acusar de lentitud la condena a violaciones a DDHH. La política diaria es ratificar la obligación de respeto y garantía de los DD. HH. y el carácter inaceptable de conductas que los violen. Esa es condición de legitimidad del Estado y de la misma Fuerza Pública”, señaló Guarín.

Agregó que el Gobierno respalda la jurisprudencia constitucional sobre los casos de violaciones a los DD.HH. y la jurisdicción de la justicia ordinaria y no la penal militar.

Eso no es retórica, es compromiso genuino con no impunidad y protección de víctimas (…) La defensa de los DDHH es un imperativo ético y político del presidente. Para tener credibilidad y prestar un concurso valioso a Colombia se requiere ser objetivo e imparcial. Esté a la altura, señor Vivanco. No haga propaganda, poniendo en duda el respeto del Gobierno a la dignidad humana.