El enfrentamiento entre Carla Giraldo y la ex miss Universo Alicia Machado detrás de cámaras de ‘Masterchef’

Según la más reciente publicación impresa de la revista Vea, en la sección ‘Hoguera’, Carla Giraldo y Alicia Machado protagonizaron un choque en los camerinos del programa ‘Masterchef’, pues según la información, la actriz colombiana no soportó la manera cómo la ex miss Universo trata al personal de maquillaje que le da atención momentos previos a iniciar el reality.

Dicha información, de la cual no se sabe quien es la fuente, no ha tenido reacciones por parte del canal RCN. Por su parte, la actriz Carla Giraldo tampoco se ha referido a lo señalado por la revista de entretenimiento.

Asimismo, la exreina venezolana también ha guardado silencio con lo emitido por la revista Vea.

Según la la sección ‘Hoguera’, aparentemente, el artercado se dio por la actitud de la exreina con las personas que trabajan detrás de cámaras del programa de RCN.

“Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”, publicó la revista.