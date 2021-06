Pautips revela foto de su cambio extremo: de sufrir bulimia a una vida saludable

Foto de redes sociales

La influenciadora colombiana Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, recién compartió un video en YouTube que muchas de sus seguidoras estaban esperando. Después de varios meses de elogiar sus glúteos y preguntarle por el secreto detrás del aumento de los mismos, la bogotana se decidió a dar detalles del extremo cambio físico que ha logrado gracias al ejercicio y unos mejores hábitos en su salud.

Este contenido dio pie para que Pautips recordara y volviera a hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida: los desórdenes alimenticios. Vale mencionar que fue en 2017 cuando la youtuber se sinceró en uno de sus videos y reveló detalles de la bulimia que sufrió, la cual comenzó cuando tenía 17 años y apenas estaba incursionando en la plataforma.

Así las cosas, Paula Galindo aprovechó su nueva grabación para hablar del proceso que ha vivido durante los últimos años con el objetivo de lograr subir de peso de manera saludable y correcta, pero sobre todo de la reconciliación que ha tenido consigo misma.

De hecho también compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con la que compara el antes y el después de su cuerpo, específicamente entre 2017 y 2021. Tal y como escribió en su publicación, “más que un cambio físico hubo un cambio mental”.

Sus seguidores reaccionaron ante su sorpresiva e inesperada foto con mensajes de admiración por su constancia en los últimos años, pues fueron los mismos que la vieron llorar y sentirse mal por los comentarios sobre su cuerpo que recibió en sus inicios como youtuber y que la llevaron a tomar medidas drásticas con tal de verse como otros querían.

“Gracias por compartirnos tu experiencia”; “Felicidades, eso significa mucho en cuanto a crecimiento personal y formación del carácter”, “Estoy tan sorprendida por tu cambio, es una buena experiencia la que tuviste y me alegro mucho de que nos compartas tus cambios”; “Te ves muy bien, Pau. Los que hemos pasado por esos caminos de los trastornos alimenticios sabemos lo difícil que es curar, pero se nota”, son algunos de los comentarios que le han dejado los internautas.

Pautips recordó que en 2017 era una mujer extremadamente delgada y sin nada de masa muscular y grasa, razón por la cual contactó a un entrenador personalizado para comenzar un proceso, aunque al final no le ayudó mucho. “Literalmente yo era una tabla, tanto adelante como atrás. Yo no tenía busto, no tenía glúteos, mejor dicho yo tenía más panza por la inflamación abdominal”, mencionó.

Sin embargo, dijo que tiempo después dio con otro entrenador de quien aprendió importantes lecciones no únicamente sobre cómo ganar masa muscular y hacer un ejercicio correcto para todo su cuerpo. A su vez, él fue una guía en su proceso de alimentación y la acompañó para lograr superar tantos miedos que le quedaron tras sufrir del trastorno alimenticio.

En este punto, la influenciadora bogotana expresó que durante los últimos años ha tenido una buena relación con la comida, ya que no se ha limitado a hacer cualquier dieta que encuentre, sino que se mantiene comiendo casi que de todo pero con precaución. Incluso, admitió que se quitó el miedo de comer carbohidratos e incluir otro tipo de productos.

“Han pasado cinco años y yo sigo trabajando en mi masa muscular. No es un proceso fácil y además hay que meterle mucho esfuerzo, conciencia y determinación de que uno sí quiere eso”, expresó la youtuber.

