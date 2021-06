De “incoherente” trató Amparo Grisales a Margarita Rosa por su activismo a favor del Paro Nacional

De amigas a distantes: Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco.

Respondiendo al tweet que marcó un antes y un después en la carrera de Margarita Rosa de Francisco, el publicado en febrero cuando renunció a su columna en El Tiempo por motivos éticos, Amparo Grisales, quien fuera su compañera en el clásico televisivo “Los pecados de Inés de Hinojosa”, arremetió contra el apoyo público de la “Mencha” al Paro Nacional.

La ‘Diva de Colombia’ no escatimó palabras en su crítica a De Francisco , quien compite con ella en el afecto de los colombianos que han seguido sus carreras en la televisión, la música y el modelaje, por treinta años.

No entiendo motivada por quién o qué le han ofrecido a esta incoherente! Será que no se da cuenta que por culpa de las manifestaciones se está muriendo más gente del Covid que de hambre? Sin contar los que se quedan sin medicamentos y sin comida por los bloqueos..! Respira..!

Amparo, quien se encuentra rodando la sexta parte de la popular franquicia “El Paseo”, no solo llamó “incoherente” a Margarita Rosa, sino que también sugirió que los pasos firmes que Margarita Rosa ha dado en política pueden deberse a una motivación de terceros, rumor que ocasionalmente surge por parte de los críticos de la segunda, quienes la han vinculado a una posible vicepresidencia en llave con el senador y aspirante Gustavo Petro.

Ante la solicitud por parte de un usuario, la “Mencha” replicó al tweet de su amiga, y ahora crítica, Grisales, con un sentido “Mi respuesta es que la quiero mucho” y regresó a documentar en sus tweets el apoyo al Paro Nacional, que cumplió 42 días, el más extenso de la historia contemporánea de Colombia.

En defensa de los piropos, Amparo Grisales y su feminismo a favor de los hombres

La diva a favor de un feminismo incluyente, busca reestablecer los piropos.

“Soy una defensora de los piropos de hecho estoy escribiendo un libro que es Oda al piropo, voy en defensa del sexo masculino porque a mí me parece que el piropo siempre ha existido y me parece que como tal es hermoso”.

Amparo Grisales se puso a favor del género masculino, luego de escuchar reiteradas quejas y señalamientos contra el piropo, un elogio en horas bajas por el feminismo contemporáneo.

Para la diva, si se niega esta posibilidad de seducción entonces se terminaría por acabar hasta con el arte.

“Hay mucha confusión con estas feministas que ya se les fue la mano un poquito, porque tendríamos que prohibir entonces las canciones, los poemas. Los poemas son hermosos y (…) eso existe desde Adán y Eva”, agregó.

La artista aseguró que por lo que, para ella, es una exageración del feminismo, los hombres están perdiendo la caballerosidad.

“Vamos a entrar en unos terrenos tan absurdos, que en vez de evolucionar con mentes más abiertas estamos es cerrándonos y estamos entrando en unos terrenos en done el hombre ha perdido su caballerosidad por culpa de las mujeres”, expresó.

Para Amparo a los hombres se les debería permitir defenderse cuando se les realiza señalamientos por acoso.

“Se enojan conmigo porque salgo en su defensa, pero es que ellos no tienen derecho a defenderse. Alguien dice es que él me acosó, me violó, y no le dan la oportunidad de defenderse, sino que siempre hay credibilidad hacia la mujer y no me parece justo”, manifestó.

Grisales dijo que por esta razón los hombres se han vuelto temerosos y les preocupa que sus actos de seducción sean interpretados como acoso.

“Ya no te mandan flores porque con eso ni con el pétalo de una rosa ellos dicen mandó una flor y va a decir que la estoy acosando”, dijo en una entrevista para Las 2Orillas.

