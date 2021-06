Hassam por fin revela la difícil razón que lo llevó a renunciar a ‘Sábados Felices’

Hassam y Jessica Cediel / Instagram

En abril de este año se conoció que reconocido comediante Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido por su nombre artístico ‘Hassam’ volvió al programa de Caracol Televisión, ‘Sábados Felices’: uno de los más recordados por de la televisión colombiana.

Tras varios rumores sobre la presunta salida del programa humorístico, en diálogo con el portal Pulzo, Hassam rompió el silencio sobre las verdaderas razones por las que se ausentó por casi 4 años del programa y, contrario a lo que muchos creían, no tiene que ver con acoso laboral o problemas personales con las directivas del programa de chistes y bromas.

“En el 2017 estaba yo atravesando por un momento de trabajo chévere, estaba haciendo películas, tenía giras, tenía trabajo y tenía un problema emocional. De hecho, en el 2016 yo me separé, en el 2017 estuve por fuera y en el 2017 tomé la decisión de irme del canal porque necesitaba refrescar mis ideas, estar tranquilo, y sentía que lo que estaba haciendo ya se había vuelto muy mecánico”, contó el actor que también personifica a ‘Rogelio Pataquiva’.

El artista, oriundo de la capital del país, Bogotá, le contó a Pulzo que cuando le informó a la junta directiva de Sábados Felices que se iría del programa, estos lo tomaron de manera “muy positiva” debido a que “durante esos cuatro años no paré de hacer cosas, pero también perdí el ritmo que venía desarrollando de hacer rutinas cada sábado para los televidentes, entonces fue como una pequeña pausa”, prosiguió.

Aunque el comediante se alejó de la campaña chica por varios años, sus fieles fanáticos nunca olvidaron sus divertidos personajes, como el de ‘Próculo Rico’. Además, el cáncer que afectó la salud de Gómez incidió en su carrera artística. Sin embargo, dice Hassam, sus fieles seguidores lo ayudaron a superar la condición y siguieron pidiendo a sus aclamadas interpretaciones.

“Para mi sorpresa, a pesar de que no estuve conectado con el programa, la gente me seguía recordando y creo que eso se logra es cuando un programa como el de Sábados Felices tiene tanta recordación en el televidente. Cuando volví hace como dos meses a hacer una rutina nueva, a volver a grabar, sentí que no había pasado el tiempo. Sí hay diferencia porque ya no había público, pero sentí que esos cuatro años simplemente no habían pasado y volví a hacer lo que sé hacer y lo que me gusta hacer”, contó el comediante.

Aunque el regreso de Hassam al programa que celebra sus 49 años de estreno fue celebrado por varios colombianos, dice el bogotano a Pulzo, su respuesta positiva no fue inmediata. Tomó un período para pensarlo y junto a su familia tomaron juntos la decisión: regresar a sacarle sonrisas a los colombianos cada sábado en la televisión.

“Lo hablé con mi esposa y con mis hijas, porque creo que es muy importante en mi proceso. Yo siempre las inmiscuyo en mis decisiones, porque precisamente eso fue parte de mi primera etapa, y es que yo no las involucraba, yo iba buscando cosas y decidía. Y me iba bien y todo, pero lo fundamental, lo verdaderamente importante era mi familia. Ahora siento que estoy en un punto de equilibrio chévere donde estoy con mi familia, pero también estoy haciendo lo que me gusta”, contó Hassam al portal.

ras enfrentar fuertes quebrantos de salud, el comediante reapareció con una de sus rutinas en el programa y, además, hizo parte del nuevo formato, “Bingos Felices”, con su personaje de profesor de inglés.

“Gracias por tantos y tan bonitos mensajes. Sé que la rutina no tenía la cantidad de chistes que esperaban pero esa era la idea, un poco más humano, más agradecido para esta nueva etapa pero igual de ñero. El propósito de Dios siempre me deja sin palabras. Gracias por sonreír”, escribió el comediante en su cuenta de Instagram.

