Mary Méndez y su amor por los gatos ¿Cuánto cuesta Elton Calixto?, su gato de raza Maine Coon

Mary Mendéz y su mascota un gato Maine Coon llamado Elton Calixto del Espíruto Santo. Foto: @marymendez55

Seguidores de la presentadora han sido testigos del amor y gusto desmedido que tiene la empresaria Mary Méndez por los gatos. Publicaciones, en su cuenta de Instagram han evidencido que la samaria convive con 4 ejemplares de diferentes razas; sin embargo, uno de ellos es al que le gustan unos instantes de fama, pues en varias ocasiones el felino ha llegado hasta donde su ama, cuando ella se encuentra presentado el programa, lo cual ha causado admiración y numerosas preguntas acerca de la mascota.

“¿Cuánto cuesta?”, “¿Qué raza es?” entre otros apelativos para el llamativo Maine Coon, que dejan los seguidores de la presentadora en su cuenta de Instagram al ver publicaciones del llamativo minino.

Un ejemplar como Elton Calixto, puede costar alrededor de 1.500 dólares, lo que quiere decir en pesos colombianos unos 5 a 6 millones, pues es una raza proveniente de los Estados Unidos y es conocida por ser el gato doméstico más grande del mundo. Además, de su apariencia grande, este animal goza de un increíble pelaje y unas llamativas orejas, lo que lo hacen una mascota nada convencional.

En una publicación, la presentadora se refirió a su mascota manifestando: “Calixto es noble, relajado, bonachón, buena vida, pegachento a mi, hablador, no se estresa, no se altera, súper respetuoso, excelente hermano, obediente y aquí me podría quedar resaltando todo lo que él es que a nosotros los humanos nos falta .... te amo Calixto.”

De acuerdo con el portal Hills Pet, un gato como Elton Calixto del Espírito Santo, nombre que le puso la presentadora, es una especie que puede llegar a pesar hasta más de 6 kilos, todo se caracterizan por tener el pelo largo y pueden llegar a medir hasta medio metro; su esperanza de vida oscila entre los 9 y los 13 años.

Cuando Mary se ha referido a su gusto por los gatos, en su redes sociales ha expresado que los gatos tienen una misión espiritual en la vida de los humanos, “se encargan de protegernos y limpian energéticamente nuestro hogar de malas energías. El odio, la envidia, el estrés, el rencor, las críticas, etc. Ahora bien , ante personas tóxicas no hay gato que valga”, ha publicado en su red social la presentadora.

Así fue como Mary Méndez pasó una “inolvidable noche” con un actor de Hollywood

¿Quién no desea conocer a su ídolo y pasar un agradable rato con él o ella? Seguramente todos. Sin embargo, aunque no a todo el mundo se le hace el milagrito, existen algunos pocos afortunados a los que sí y entre ellos está la presentadora samaria, Mary Méndez.

La empresaria reveló durante la emisión del pasado domingo 11 de abril del programa ‘La Red’, del cual ella hace parte del grupo de presentadores, que “pasó una noche inolvidable” con un actor de Hollywood. Empero, no especificó en qué año ocurrió el encuentro.

Ahora, ¿de quién se trata? Pues bien, de nada más y nada menos que del actor estadounidense, Adrien Brody, conocido de producciones cinematográficas como: ‘El pianista’ (2002), ‘King Kong’ (2005), ‘El experimento’ (2010), ‘El gran hotel Budapest’ (2014), entre muchas otras.

“Les voy a contar algo que no lo sabe nadie. Yo soñaba con Adrien Brody, el actor de ‘El pianista’. Lo conocí en París y salí con él una noche en París y estuve en su cuarto, de su hotel, pasando una inolvidable noche (…) sucedió y lo llevo muy en mi corazón la verdad que sí”, reveló Mary Méndez resaltando que sus compañeros “seguramente no le creerían”, pero eso la tenía sin cuidado.

Es de resaltar que Brody es un actor de peso en la industria de Hollywood. A sus 48 años de edad no solo cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica, sino que también su trabajo fue reconocido en 2003 con un Premio Oscar por su interpretación en ‘El pianista’, película dirigida por Roman Polanski.

Actualmente se dice que sostiene una relación sentimental con la diseñadora de modas, Georgina Chapman, exesposa de Harvey Weinstein. En años anteriores, el actor salió con colegas como la española Elsa Pataky, quien es actualmente la esposa de Chris Hemsworth. La modelo Lara Nieta también hace parte de su pasado romántico.

