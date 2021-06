Con sensuales fotos, famosos invitan a los colombianos a inscribir la cédula para las elecciones del 2022

Actrices colombianas: Andrea Guzmán, Diana Ángel y Cony Camelo.

La inestabilidad laboral y la falta de garantías al sector de la actuación en Colombia, aunado a la crisis desatada por la pandemia, generó que toda una ola de actores y famosos de la farándula colombiana sean uno de los principales sectores que han dado su voz de apoyo a las protestas que se desataron en el país desde el pasado 28 de abril.

Como su fuerte reside en las redes sociales, decidieron hacer de esta herramienta el medio para llamar la atención de los colombianos, y por medio de sensuales fotos, actrices y actores invitan a todos sus seguidores a acudir a la registraduria más cercana e inscribir la cédula, para que en el 2022 la población haga un precedente en el número de votantes, ya que se eligirá el nuevo mandatario de Colombia.

Una de las actrices que decidió participar de esa dinámica es Andrea Guzmán, quien en el momento es tendencia, tras la retransmisión de la novela ’Pedro El Escamoso’ en la que interpretó el papel de ’Yadira Pacheco’. Ahora, con su llamativa figura y cabello, desde su cuenta de Twitter, le dijo a sus seguidores: “Que ganas de... que inscribas la cédula”.

Que ganas de...

que inscribas la cédula . pic.twitter.com/n75CH6y1E0 — Andrea Guzmán (@Andreaguzpa) June 4, 2021

Asimismo, la actriz y cantante Diana Ángel, quien es recordada por su papel como ‘Gabriela Chávez’ en la novela ‘Francisco, el matemático’ dejó en su cuenta de Twitter una sensual foto, a blanco y negro’, en la que le preguntó a sus seguidores: “Ahora que tengo su atención... ya inscribió su cédula?”

Ahora que tengo su atención....ya inscribió su cédula?

Ph: Gabriel Carvajal pic.twitter.com/dgwCIzsBOI — Diana Angel (@DianAngel01) June 3, 2021

A esta tendencia se unió la presentadora y actriz Constanza Eugenia Camelo Romero, conocida como Cony Camelo, la bogotana de 44 años, que es recordada por sus inicios en la televisión en el programa ’Manzana verde’ y su cómico personaje en la novela ‘Los Reyes’ como ’Hilda Ediberta Reyes’ posó al espejo y en su publicación dejó el mensaje: “AMORES, hoy es viernes de INSCRIBE TU CÉDULA.”

AMORES, hoy es viernes de

INSCRIBE TU CÉDULA. pic.twitter.com/Dfg1PV2EpU — Cony Camelo (@conycamelo) June 4, 2021

De igual manera, pero sin foto sensual, la cantante de la agrupación Monsieur Periné, Catalina García, hizo la invitación para que todos acudan a la inscripción de la cédula y puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 2022 en Colombia.

Bueno, aprovechando la celebración inscriban su cédula para las próximas elecciones. — Madame Periné (@madameperine) May 30, 2021

Pero no solo las mujeres del ámbito actoral han publicado sus sencuales cuerpos, haciendo el llamado, también lo hizo el actor Jacques Toukhmanian, quien recientementem ha participado en los videos realizados por el actor y comediante Alejandro Riaño, con su polémico personaje Juanpis González.

El actor publicó en su red social: “Inscriban esa puta cédula. Yo veré.”

Inscriban esa puta cédula. Yo veré. — Jacques Toukhmanian (@JacquesTD) May 30, 2021

Dónde y cómo inscribir su cédula para las elecciones de 2022

De acuerdo con la Registraduría, la inscripción de cédulas está dirigida a las personas que cambiaron su lugar de residencia. Es decir, aquellos que desde la última elección se mudaron de barrio, ciudad, departamento o se encuentran en el exterior para elegir un punto de votación más cercano a su vivienda.

Así mismo, deberán hacerlo las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años al no hacer parte del Censo Electoral.

En la parte izquierda de la página de la Registraduría, aparece una casilla para consultar si su documento ya está listo y su lugar de votación. Allí, al digitar su número de identificación, podrá conocer si se encuentra dentro del censo electoral y el lugar de votación asignado. Si no está registrado o desea cambiar el punto de votación podrá hacerlo a través de la inscripción de cédula.

¿Cómo realizar la inscripción?

La inscripción de cédulas deberá realizarse de manera presencial en las sedes de la Registraduría y a partir de la fecha podrá realizarlo para todos los comicios electorales del año 2022. En cualquier sede de la entidad, en horario de 8:00 am. hasta las 4:00 pm. podrá acercarse al lugar más cercano para cumplir con el proceso.

Debe llevar su documento de identidad original amarilla con hologramas o cédula digital, si la posee, los cuales son los únicos elementos válidos para realizar el trámite. Una vez verifique la información, realizará el proceso de autenticación biométrica (facial y/o dactilar), para realizar la validación de la identidad. Luego del proceso de verificación, el funcionario procederá a realizar la inscripción en el puesto de votación solicitado.

Una vez termine el proceso, puede solicitar el certificado de inscripción y allí le aparecerá la fecha en la que se realizó el trámite, el número de identificación y el lugar de votación que fue elegido por usted para participar de los comicios electorales que se adelanten en el país.

Para las personas en el exterior, las fechas de inscripción de cédulas son las mismas. En ese caso, los colombianos deberán acercarse a un consulado o embajada del país, con su cédula de ciudadanía colombiana, cédula digital o pasaporte y realizar el trámite.





