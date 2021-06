Epa Colombia será profesora de diplomado sobre emprendimiento en una universidad y dará capacitación en keratinas

Esta semana, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ en redes sociales, reveló el nombre de la institución de educación superior en donde realizará sus estudios en Administración de Empresas. Sin embargo, el comienzo de sus estudios profesionales solo fue la mitad de la noticia, puesto que la empresaria también será docente en la misma institución.

‘Epa Colombia’ anunció que entrará a la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana), en donde eligió estudiar la carrera de Administración, en este mismo lugar, Barrera desarrollará clases en un diplomado de emprendimiento que tiene la universidad.

A través de una transmisión en vivo realizada en las redes sociales de la Unigermana y en la que estuvo presente la famosa colombiana, se reveló que ‘Epa Colombia’ será docente y enseñará a sus estudiantes cómo montar un negocio y hacer crecer su emprendimiento, pero no solo esto, pues la empresaria capacitará también en la aplicación de sus keratinas.

“Me llena de felicidad que me apoyen con mi emprendimiento y me den la oportunidad de abrir aquí algo sobre las keratinas o de cómo emprender y salir adelante (…) Vamos a hacer un diplomado certificado. ‘Epa Colombia’ estuvo aquí en la universidad enseñando el paso a paso de cómo se hace una keratina”, señaló Daneidy en la transmisión.

Aunque no se revelaron detalles sobre el nombre del diplomado, fechas de inicio o costos; ‘Epa Colombia’ sí señaló que básicamente, lo que ella va a enseñar será “cómo se aplica una keratina, cómo se plancha, cómo se cuida y mucho más sobre este producto que me ha permitido crecer en lo personal y en lo profesional”, pero también hablará con los estudiantes sobre su experiencia haciendo empresa.

A pesar de que todavía no es una administradora de empresas titulada, Barrera se ha encargado de generar empleo y hacer crecer su emprendimiento de keratinas en todo el país, incluso en medio de la pandemia, el paro nacional y procesos legales en su contra. Es por esto que sus aprendizajes a lo largo de los años con su emprendimiento también serán transmitidos.

“Toda la experiencia que he adquirido en mi empresa, la quiero implementar para enseñarle a las personas que juntas podemos salir adelante, emprender”, dijo.

Por otro lado, sobre sus propios estudios, la emprendedora ha expresado en diversas ocasiones que en el pasado no pudo ir a la universidad ni formarse bien en términos de educación debido a la falta de recursos económicos, sí ha demostrado que es una mujer de armas tomar y que pudo salir adelante con su emprendimiento de productos para el cabello, con el que hasta ha generado empleo en el país.

Es por este motivo que ahora, para ella, es una gran razón de orgullo contar con un programa de estudios que pronto comenzará y en el que aportará desde su experiencia con su negocio a los colombianos que también quieran salir adelante, como ella lo hizo.

“Estoy súper feliz de estar aquí, además de que me están dando la oportunidad de cada día salir adelante, de poder seguir generando empleo y seguirle cambiando la vida a muchísimas personas. Y qué lindo es venir cada día aquí a capacitarme y seguir creciendo”, fueron algunas de las palabras con las que la empresaria inició su discurso en la transmisión en la que además estuvieron presentes miembros de la universidad, abogados, el alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe y artistas.

‘Epa Colombia’ aprovechó la oportunidad para volver a pedir disculpas por los errores que cometió en el pasado y que sigue pagando caro, pues por el momento su sueño de vender sus keratinas fuera de Colombia está truncado por el hecho de que ella no puede salir del país.

Aseguró que muchos colombianos continúan juzgándola y criticándola, especialmente por las redes sociales en las que suele estar muy activa, pero que a ella esto no le afecta porque ellos no conocen quién es Daneidy Barrera Rojas no como influenciadora sino como ser humano.

SEGUIR LEYENDO: