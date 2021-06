En redes sociales convocan plantón frente al Metropolitano de Barranquilla el día del partido de Colombia contra Argentina

Vista áerea del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Archivo particular.

“Si no hay paz, no hay fútbol”, dice la imagen, que en las últimas horas se ha viralizado en redes sociales, la cual hace una invitación para hacer un plantón como protesta, el próximo 8 de junio frente al Estadio Metropolitano de Barranquilla, lugar donde se dará el encuentro deportivo entre el ‘Albiceleste’ y ‘La Tricolor’, con miras al Mundial Catar 2022.

Según lo evidenciado, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, esta iniciativa es de la autoría de la ‘Coordinadora Popular del Atlántico” y tendría lugar a las 3 de la tarde, momentos previos al partido. Además, que señala que los manifestante consideran que el país no puede acoger el juego de la Selección Colombia, frente a la situación social que tiene el pais y es por eso que hacen un llamado para que se haga un plantón 3 horas antes del encuentro frente a Argentina.

Según lo informado por Blu Radio, uno de los convocantes, que se hace llamar ‘Joker’, afirmó, “haremos un plantón pacífico para que no se juegue el partido. No podemos permitir que el país esté así y vayan a jugar como si aquí no estuviera pasando nada. Colombia está pasando por una situación muy crítica y, mientras ellos festejan un partido de fútbol, nosotros estamos acá afuera matándonos para sacar nuestros derechos adelante.”

En medio del marco de las manifestaciones y movilizaciones en colombia, los aficionados al fútbol han decidio dejar a un lado la pasión por el deporte y han hecho de este escenario para llamar la atención y así darle a conocer al mundo lo que sucede. Así fue como ocurrio el pasado 13 de mayo, cuando jugadores se vieron afectados por los gases lacrimogenos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla durante los partidos de la Copa Libertadores.

Esa noche, el partido de América de Cali de Colombia y Atlético Mineiro de Brasil fue suspendido por nueve minutos y tuvo varios incovenientes, como resultado de los gases y bombas aturdidoras que sonaban a las afuera del estadio. Hechos que buscaban que el deporte no fuera un escenario esquivo a la situación que vivía el país.

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo H - América vs. Atlético Mineiro - Estadio Olímpico Romelio Martínez, Barranquilla, Colombia - 13 de mayo de 2021. Everson, del Atlético Mineiro, reacciona después de que el árbitro Andrés Cunha (no aparece en la foto) detuviera el partido durante unos minutos debido a los gases lacrimógenos procedentes del exterior del estadio. Pool via REUTERS/Ricardo Maldonado Rozo

Asimismo, las veces que se han jugado partidos de equipos colombianos se han visto muchos mensajes de rechazo en las redes sociales.

Ante el partido que se disputará el próximo 8 de junio contra la Selección de Argentina, el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo, afirmó que se está trabajando para que se logré dar el evento, en medio de la reactivación economica del país y el levantamiento de las restricciones tras más de un año de pandemia.

En un trino, publicado este jueves al mediodía, el alcalde de la arenosa afirmó:

“El viernes pasado estuvimos con el ministro de salud y anunciamos que debido a diversas condiciones favorables Barranquilla sería la ciudad piloto de recuperación económica y empleo en Colombia”, indicó el mandatario.

Asimismo, explicó que expertos trabajaron en una mesa, durante la última semana, en la que generaron los protocolos de bioseguridad que acompañarán la apertura gradual, pero dinámica, de muchos sectores como lo es el cultural, el de entretenimiento y el deportivo.

Además, Pumarejo dio a conocer en ese video que, por medio de la Resolución 777, emitida el pasado 2 de junio por el Minsiterio de Salud, se definen los criterios para el desarrollo de actividades económicas y sociales y las medidas de bioseguridad que se deben tener en la etapa de reactivación a la que entrará el país desde el próximo 8 de junio.

“Muchos preguntan por el partido de la Selección Colombia, pues ya queda facultado, si así lo desea la Federación Colombiana de Fútbol, para incluir público en un aforo máximo del 25% permitido. Lo mismo se hará con otros espectáculos de entretenimiento durante todo este mes”, sostuvo el mandatario de los barranquillero en su mensaje a través de Twitter.

Resolución de @MinSaludCol faculta a la @FCF_Oficial para admitir público en el partido del martes 8 de junio, si así lo decide. Así pasará con diversos eventos. Es la celebración de la recuperación del empleo y de todo lo que nos llena de vida. Disfrutemos con responsabilidad. pic.twitter.com/L0HsQAHz1p — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 3, 2021





