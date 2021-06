Aura Cristina Geithner enciende Tik Tok con video en sugerente bikini

Aura Cristina Geithner / Colprensa

Aura Cristina Geithner se ha convertido en la sensación en plataformas como Instagram y Tik Tok, donde constantemente consiente a quienes todavía no la siguen en su cuenta de OnlyFans publicando sugerentes videos en bikini con los que enseña su figura, que no tiene nada que envidiar a sus 54 años.

Han sido repetidas las ocasiones en las que la actriz ha subido la temperatura de las redes sociales con sus fotos y videos y esta no fue la excepción. Aura Cristina encontró en Tik tok la oportunidad de mostrar su talento como actriz y divertirse mientras realiza los lipsink más virales en el momento.

Su más reciente video ha causado sensación, ya que la actriz apareció en un diminuto bikini en color verde militar que contrasta bastante bien con su tono de piel, acompañado de lo que parece ser una salida de baño en su mano.

Al momento de redacción de esta nota, el contenido de la actriz contaba con cerca de 2 mil reproducciones en TikTok.

¡No es fácil, pero es rentable, muy rentable!

Cabe mencionar que, Aura Cristina ha aclarado en diferentes entrevistas que el contenido que ella sube en esta plataforma no es tan explícito como el que normalmente se suele publicar allí. Aunque también ha mencionado que en algunas publicaciones sí suele mostrar de más y con su picardía enamora a seguidores de todas las edades.

También admitió que a pesar de que lleva poco tiempo saboreando las mieles de OnlyFans su ingreso le ha resultado muy rentable, sobre todo, si se tiene en cuenta que anteriormente solo publicaba fotografías y videos para los millones de seguidores que tiene en redes sociales como Instagram y Tiktok.

“No es fácil, pero es muy rentable, muy rentable. De verdad te lo digo. Yo llevo tres semanas y estoy súper contenta porque estoy arrancando”, afirmó en entrevista con un medio.

Sin embargo, Geithner no se olvida de quienes están al pendiente de sus movimientos en las cuentas personales y, de hecho, en los últimos tres días ha publicado una serie de videos en Tiktok con los cuales mostró su esbelta figura y ganó más de millón y medio de ‘me gusta’.

A las acciones que ha emprendido la actriz en la plataforma de contenido para adultos le siguió otra reconocida actriz de su generación, Luly Bossa, quien abrió una cuenta en esta red social.

Geithner, quien siempre se ha caracterizado por una confianza a prueba de todo, en estos momentos se encuentra viviendo un renacimiento mediático por sus contenidos y por los comentarios que despierta por una impresionante presencia física.

En declaraciones a People en Español cuando fue cuestionada por los motivos para abrir una cuenta en OnlyFans afirmó: “Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”.

Esta actitud le ha permitido ser visionaria con respecto al desarrollo de este tipo de plataformas. Aura Cristina cree que a futuro, “ese es el mundo digital. Muchas cosas que estamos viendo hoy en día van a tender que desaparecer. Si una persona no está en el mundo digital es como si no existiera”.

Sin embargo, Aura Cristina Geithner también ha sido blanco de innumerables críticas y rechazo por parte de otras personas que consideran que debería estar en otras actividades y que no debería publicar contenidos sensuales como videos y fotografías eróticas por respeto a su hijo.

