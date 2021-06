Laura Tobón reveló detalles sobre su lucha contra los desórdenes alimenticios

Foto: @laura_tobon

Este miércoles 2 de junio, se conmemoró el Día Internacional de Acción por los Trastornos Alimentarios, enfermedades que afectan a millones de personas en el mundo, en su mayoría mujeres. Problemas como la anorexia y la bulimia, que son los más conocidos, han estado presentes en la vida de muchas famosas colombianas que han hablado públicamente de ellos con sus seguidores, tratando de enviar mensajes y prevenir que más personas sufran por estos trastornos.

Algunas de las colombianas más recordadas por luchar contra estos desórdenes alimenticios son Pautips, Lina Tejeiro, Carolina Ramírez, Laura Tobón, entre otras. La modelo y presentadora Laura Tobón, con la intención de aportar un contenido de calidad en la conmemoración de este día, publicó en su perfil oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, un IGTV en el que no solo contó su experiencia con estos trastornos, sino que habló con una experta en salud mental.

La intención de la presentadora, tal como ella misma lo manifestó, era hablar desde su experiencia y que una experta hablara desde la parte médica, así ayudarían a prevenir estos problemas en más personas. Tobón señaló que se sentía responsable de transmitir este mensaje a las niñas y adolescentes que la siguen, pues sabe que una de las principales razones por las que las niñas padecen estos desórdenes se debe a las inseguridades y a la comparación con figuras públicas.

Laura Tobón, la fashion influencer colombiana se integró al equipo del programa (Foto: E!)

Tobón empezó señalando que a lo largo de su vida ha estado luchando con estos problemas alimenticios, “empecé desde muy pequeña, desde que entré al modelaje. Las personas me fueron metiendo en la cabeza ese estereotipo de delgadez extrema en la que tenía que estar para estar en ese mundo”.

“Hay que priorizar la salud, a mí eso me faltó bastante por que a veces yo solo pensaba en ser bonita. En las pasarelas o me moría del hambre o me tomaba no sé cuántos laxantes y no pensaba realmente en mi salud”, reveló la modelo.

Ana, la experta invitada por la presentadora de la nueva temporada de ‘La Voz Colombia’ le comentó a la anfitriona que la anorexia es el trastorno alimenticio que más muertes causa en el mundo, 20% de ella causadas por suicidio.

Ambas mujeres hicieron énfasis en el ‘Fat Talk’ un término que hace referencia a lo normalizado que está en nuestra sociedad hablar sobre la apariencia de los demás y calificar la delgadez como algo bueno. Laura Tobón recordó que uno de los comentarios que más daño le hacía era que las personas le cuestionaran lo que comía “‘¿te vas a comer eso? ¿estás segura?’, yo escuchaba eso y me cuestionaba si realmente debía comer eso y entonces asumía que no, que era malo. Me privé de disfrutarme un pan porque creía que era malo”, reveló.

La experta señaló que la manera más fácil de evitar estas conversaciones era cambiar el tema, en caso de no sentirse segura de enfrentar a las personas, “pero si se sienten más empoderadas pueden entrar a decir ‘no, no hablemos de mi cuerpo ni el de otras’”, también agregó que no está mal decirle a las personas que “si no te solicité un comentario sobre mi apariencia, mejor guárdatelo”.

Álvaro Rodríguez, quien se casó con Laura Tobón el pasado 12 de marzo de 2017, tuvo un romántico gesto para la presentadora en su hogar. Foto: Redes

La modelo, por su parte, señaló que a pesar de que cada vez es más consciente de su salud y más segura con su cuerpo, todavía tiene muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, se sintió culpable al revelar que “todavía cuando me pongo algo pregunto si me veo gorda”.

Al final del video realizaron un juego con frases típicas que se dicen en conversaciones cotidianas entre amigas y que hacen referencia a la apariencia, mientras Ana le hacía estos comentarios a Laura Tobón, ella debía descifrar cómo contestar en estos casos.

El video publicado por la presentadora fue aplaudido por sus seguidores en los comentarios, señalaron que era muy valiente por parte de la modelo, puesto que además de mostrar su vulnerabilidad, reconocía sus propios errores y buscaba que otras personas no sufrieran de trastornos alimenticios.

SEGUIR LEYENDO: