La dura experiencia de Santiago Cruz con el covid-19: “tuve miedo, mis síntomas han estado rudos”

El covid-19 sigue tocando la puerta de los artistas colombianos, esta vez fue la del cantante Santiago Cruz y su familia. En Twitter, el autor de ‘Dale’ -su nuevo álbum- narró algunos de los síntomas que él y su núcleo familiar enfrentaron tras dar positivos al virus.

Bueno mis queridos, el Covid finalmente llegó a casa. Los niños están bien, tuvieron algo de fiebre un día y ya. Ma Paz y yo con síntomas, mucha maluquera, pero nada muy grave. A guardar reposo y cuidarnos en casa. Les mando un abrazo y buena onda a todos”, expresó el cantante oriundo de Ibagué.

El anterior pronunciamiento fue este martes 1 de junio, donde reveló que se contagio de la enfermedad; rápidamente sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad; además, le desearon pronta recuperación.

Luego de los cientos de comentarios hacia el cantante y los suyos, Cruz volvió a publicar otro hilo de Twitter en el que dio un parte de tranquilidad a sus fanáticos, contó el estado de salud de él, su esposa y sus hijos y dejó ver la difícil situación que enfrenta con el coronavirus.

“Muchas gracias por tantos mensajes con buenos deseos para mi y mi familia, acá andamos, cuidándonos y recuperándonos, y leer tanto cariño abriga el alma. Anoche tuve miedo, no porque los síntomas estuvieran especialmente graves, simplemente no podía atajar la cabeza”, narró Santiago, quien prosiguió arremetiendo contra el virus y contó cómo le ha dado el virus:

“Esta mierda se ha llevado tanta gente, que es inevitable, o por lo menos lo fue para mi, que la cabeza vaya a lugares indeseados. Mis síntomas han estado rudos, por suerte no me ha afectado tanto los pulmones, estoy oxigenando bien, pero el malestar ha estado MUY RUDO!”, mencionó.

En otros apartes de su pronunciamiento, el artista colombiano exhortó a todos los que se han enfrentado al virus para que sigan luchando y, de nuevo, agradeció por las muestras de cariño y respaldo que ha recibido tras dar positivo al temido SARS-CoV-2: “Mi cariño a toda la gente que ha pasado por esto, a todos quienes han perdido un ser querido, y a todos a quienes, en algún momento, los asaltó el miedo. Acá estamos, fuerza para todos! De nuevo, gracias por tanto cariño”, concluyó Santiago Cruz en su Twitter.

Santiago ha sido tendencia en las últimas semanas no solo por su enfermedad, sino también por el estreno de ‘Dale’, su octavo trabajo discográfico, en el que colaboró con Alejandro Sanz. “Me interesaba explorar un poco ese universo de muchas programaciones, atmósferas, sintetizadores, muchas capas de sonidos digitales, habiendo venido del mundo acústico. Es interesante, uno como artista, estar abierto no tanto a la moda, pero sí a la tendencia (...) lo quise implementar para ampliar un poquito la paleta de colores de esa propuesta estética”, argumentó Cruz en diálogo con Infobae a mediados de mayo.

‘No Estamos Solos’, ‘Nuestra Esquina de Madrid’, ‘Como Desde La Primera Vez’, ‘Tiempos Mejores’, ‘Yo Te Todo’, ‘Hay Días’, ‘Mejor Me Voy’, ‘Ya Son Las 10 en Buenos Aires’, ‘Otra Mañana Más’, y ‘3,2,1,0’, son las creaciones de Cruz que han ido saliendo últimamente, y que están disponibles en su totalidad desde el pasado 21 de mayo en todas las plataformas digitales.

“Yo, que estoy pasando por lo que se puede llamar como la crisis de los 40, me enfrento con momentos en los que miro para atrás y digo, ‘uy, esto no lo logre’ ‘esto estuvo bien’ ‘esto no estuvo tan bien’ (...) pero luego miro para adelante y digo, ‘bueno, esto todavía lo puedo hacer, vamos para adelante, con toda’. Eso de florecer es el asunto, a pesar de los fracasos y las derrotas, no nos queda más remedio que florecer, es un compromiso con nosotros mismos “, contó el ibaguereño.