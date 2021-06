La Gobernación de Antioquia iluminó su fachada con los colores de la comunidad trans

La fachada de la Gobernación de Antioquia se vistió de rosa, azul y blanco, en honor a la bandera del orgullo trans. Foto: Gobernación de Antioquia.

El pasado 1 de junio la fachada de la Gobernación de Antioquia se vistió con los colores de la bandera Trans: rosa, azul y blanco, con el fin de celebrar las diversidades sexuales y las entidades de género que tiene todo el departamento y el país.

“El Programa Antioquia Región Arcoíris se ha propuesto para el mes de junio, además de la iluminación de la fachada, generar un diálogo subregional con autoridades municipales y liderazgos de la población LGBTI, en la búsqueda por conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia causada por el COVID-19.”, detalló el secretario de Inclusión Social y Familia, Pedro Hoyos Gracia.

De acuerdo con el secretario Hoyos, el programa impulsado por la Secretaría de Inclusión Social, tiene por objetivo invitar al reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI), en especial de la población Trans antioqueña, y por ello, el día 8 de junio y del 21 al 28 de junio la fachada de la Gobernación continuará iluminándose de rosa, azul y blanco.

“Mediante este acto de iluminación de la fachada del Centro Administrativo Departamental (CAD), la Gobernación de Antioquia busca sensibilizar y promover una sociedad más plural, en la que la orientación sexual, expresiones e identidades de género no sean impedimentos para ser y desarrollarse como persona. Comprometiéndose, además, garantizar el acceso a la justicia, la verdad y a la no repetición de los actos de violencias contra sus cuerpos, sus identidades y sus deseos, por no ajustarse a los mandatos biológicos, ni culturales determinados.”, manifestó el Coordinador del Programa Antioquia Región Arcoíris, Óscar Marín Gracés.

Durante el mes de junio, la Secretaría de Inclusión Social y Familia a través del programa también generará un diálogo regional en el que se abordarán los siguientes puntos:

- Acceso y priorización a los servicios de salud: A través del cual se busca comprender la atención integral de cada persona, puesto que algunos ciudadanos trans no aparecen en el sistema de salud, lo que los expone a una mayor vulnerabilidad en el ámbito de salud.

- Espacios educativos: Con este tópico la Gobernación de Antioquia busca evitar el desconocimiento de las instituciones educativas respecto a la perspectiva de género. Además buscan el reconocimiento de los nombre identitarios y el uso obligatorio de un uniforme binario.

- Violencias domésticas y estigmatización, discriminación, discursos de odio y asesinatos: A través del diálogo regional respecto a estos dos temas, se esperan generar acciones para reducir y prevenir la violencia en contra de la población trans, además de generar conciencia sobre los nombres identitarios, pronombres o las formas en las que cada una de las personas trans quiere ser conocida.

La Gobernación de Antioquia además dio a conocer que un informe realizado por Colombia Diversa reveló que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en el país se reportaron 75 homicidios y feminicidios de personas LGBT, de los cuales 27 fueron en contra de mujeres trans.

Teniendo en cuenta las cifras, la administración departamental en conjunto con la Red Popular Trans, realizarán este año una Asamblea Departamental, en la cual esperan analizar cada una de las dificultades y retos que tienen los municipios antioqueños con el fin de establecer una agenda Trans en la que se incluyan las necesidades de la población en cada zona del departamento.





