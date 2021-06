Excongresista del Centro Democrático irá a juicio tras exigir parte del sueldo a trabajadoras de su UTL

Exrepresentante Cámara, Tatiana Cabello.

Tras culminar la etapa de investigación, la Corte Suprema de Justicia llamó la exrepresentante a la Cámara por Bogotá Tatiana Cabello Flórez para que responda en un juicio por el delito de concusión en concurso homogéneo, en la modalidad de delito continuado.

Según la providencia, proferida por la Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la excongresista Cabello Flórez habría exigido a cinco mujeres integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) un porcentaje de su salario entre 2014 y 2017.

Al evaluar los testimonios, pruebas documentales, chats, correos y extractos bancarios, la corte encontró que las empleadas del Congreso de la República, al servicio de la UTL, entregaban parte de su salario oficial o los destinaban a gastos que les eran señalados por la representante.

Aunque la defensa de Cabello y la misma excongresista tildaron los señalamientos en su contra como falsos o los endilgaron a terceras personas, la investigación halló que al parecer recibían instrucciones de la entonces congresista.

La Sala Especial de Instrucción descartó que las denuncias contra Cabello hicieran parte de supuestas intrigas políticas, porque revisten las características del delito por el cual fue acusada.

La providencia, contra la cual la defensa interpuso recurso de reposición, mantuvo la decisión de no imponer medida de aseguramiento por no ser necesaria, pues no se advierte que la exrepresentante obstruirá o evadirá a la justicia.

Entre las pruebas reseñadas por la Fiscalía General se encuentra la denuncia presentada en septiembre de 2016 por una de las trabajadoras de la UTL, quien precisó la forma en cómo fue presionada y constreñida por parte de sus compañeros.

En la acción judicial indicaba que le pidieron consignar parte de su salario a una cuenta bancaria. Para sustentar su denuncia aportó las copias de las consignaciones que realizó por $670 mil pesos, además audios y pantallazos de los chat de WhatsApp.

En noviembre de 2017, cuando estalló el escándalo, el partido al que pertenecía, Centro Democrático, la suspendió. “El Órgano Disciplinario sustenta dicha decisión en la compulsa de copias que hizo la Dirección de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción ante la Corte Suprema de Justicia, para que se investigue a la representante”, aseguraron en su momento desde el uribismo.

Ya agregaron: “La anterior investigación inició por solicitud del partido el pasado 8 de septiembre, cuando la Directora Nacional acudió a la Fiscalía con el fin de que se investigara la denuncia presentada por una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista, en donde se afirma que a algunos miembros de la UTL se les cobraba parte de su sueldo como condición para continuar laborando en esa entidad”.

Sin embargo, llama la atención que actualmente Cabello Flórez tenga un contrato con el Ministerio de Defensa por 113 millones de pesos, “apoyar a la Secretaría de Gabinete en el impulso de proyectos de ley, actos legislativos y demás requerimiento ante el Congreso de la República en las materias”. Después de salir de la Cámara, expulsada de su partido, también trabajó en 2019 como asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabello es comunicadora cocial, egresada de la Universidad Externado de Colombia y trabajó en medios de comunicación como W Radio, El Heraldo, Radio Capital, antes de incursionar a la política.

