Ella es la novia de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, actor de ‘Pedro, el escamoso’

Fernando Solórzano, más conocido como ‘El Falco’ Solórzano, es un famoso actor colombiano que se ha dado a conocer por sus actuaciones en famosas telenovelas colombianas. Actualmente, regresó a la pantalla chica con la retransmisión de ‘Pedro, el escamoso’ en las noches por Caracol Televisión con su personaje de ‘René Lara’, pero muy pronto también reaparecerá con su participación en ‘Vecinos’, otra telenovela que se transmitirá nuevamente en las pantallas de los colombianos.

Ante el regreso de Solórzano con sus personajes en la televisión colombiana; especialmente estos dos personajes que se ganaron el cariño de los colombianos por ser el mejor amigo del protagonista, una voz de conciencia pero también quien apoya las locas ideas de los personajes principales, muchos televidentes se preguntan más detalles sobre la vida privada de estos actores.

En el caso de ‘El Flaco’, suele compartir algunos detalles de sus otras pasiones y su vida amorosa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 317 mil seguidores. En las últimas horas, el actor colombianos sorprendió a sus seguidores con una imagen bastante romántica junto a su pareja, Lorena Altamirano, quien también es actriz.

Solórzano sacó su lado más romántico este miércoles dedicándole un texto muy especial a la mujer con la que comparte hace varios años que este 2 de junio está cumpliendo años:

No hace mucho llegué a conocer a una muñeca que estaba en algo. Me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba. Lo que tenía por bembes eran pétalos de rosas, era una mami muy hermosa la cual se enamora cualquier... Y hoy este caramelo de maní esta cumpliendo años. Amor, quiero estar siempre a tu laso cantándote canciones de amor al oído. Feliz cumpleaños mi vida. Te deseo mucho amor y mucha felicidad en esta nueva ruta solar. Te amo