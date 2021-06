Lo que dijo, en su momento, Alejandra Azcárate sobre su esposo y su relación

Actriz y comediante Alejandra Azcárate. Imagen tomada de @laazcarateoficial

Usuarios y seguidores de la también presentadora Alejandra Azcárate, han recordado la respuesta a sus fanáticos cuando en el mes pasado de abril respondió a la pregunta del porqué ella no compartía fotos son su pareja, a lo que señaló que, no necesitaba exponer a la persona que la acompañaba porque no estaba interesada en que las personas opinarán de su vida personal, la cual calificó de hermética y que además, deseaba que la sigueran por su trabajo y no por esa clase de infornación.

“Elegí al que me ayudó a cruzar la calle porque tenía la misma ruta, sin impedirme que en más de una esquina avanzara en contravía”, empieza la publicación de Azcárate, quien ahora enfrenta una dificil situación luego de verse ligada al problema judicial que enfrenta su esposo, Miguel Jaramillo Arango, quien el pasado 25 de mayo, fue ligado a una investigación tras la incahutación de 46 kgs de cocaína en una de las avionetas de su empresa.

En la publicación, en la que ella explica el porque no expone a su esposo en redes, señala de manera vehemente: “no tengo nada más que decirles sobre mi pareja. De mí no esperen que comparta nuestros momentos juntos, así que por favor eviten hacer esas solicitudes frecuentes ya que sus peticiones no serán concedidas”, manifestó en su momento la comediante.

Asimismo, la comediante expresa enfática que su matrimonio es una relación de dos, lo cual, según ella no necesita de reafirmación ni exposición, pues indicó: “No quiero, no me interesa y no me hace falta que uds participen, opinen, comenten o emitan algún tipo de concepto sobre mi espacio afectivo ni mucho menos sobre quien lo habita. Me llena saber que me siguen por lo que pienso, por lo que consideran que puedo aportarles desde mi trabajo y por lo que uds sientan que represento a nivel humano”, destacó la comediante en su publicación de Instagram.

Al finalizar, la comediante señaló: “cuando uno es feliz no tiene que demostrarlo porque se irradia, la verdad es magnética. No tengo tiempo que perder en una vida para exponer, estoy ocupada gozando la mía con quien amo. Gracias a ustedes por estar y sobre todo por respetar.”

La polémica que envuelve la actriz inició el pasado 25 de mayo, cuando la Agencia de Periodismo Investigativo (API) reveló que en el aeropuerto El Embrujo en la isla de Providencia aterrizó un avión con 446 kilogramos de cocaína que provenía desde el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. La aeronave era conducida por dos hombres que fueron capturados en Providencia y que dijeron que llevaban un cargamento de tapabocas, aunque en la revisión se desmintió. Pero el punto polémico es que la avioneta estaría operada por una empresa del esposo de la actriz y comediante, Alejandra Azcárate.

Se trata de la avioneta N722KR, serie LJ-1065 a la empresa que se le concedió el permiso de explotación es Interandes Helicópteros S.A.S, cuyo representante legal es Miguel Jaramillo Arango, esposo de la actriz. Según el documento privado de constitución, la empresa fue constituida el 5 de diciembre de 2012 en Bogotá con un capital de $130 millones pagados por partes iguales entre Jaramillo y Fernando Alfonso Escovar Langebeck, especificó la agencia.

El cónyuge de Azcárate y su socio constituyeron la empresa que maneja la avioneta detenida en Providencia con el cargamento de droga, con un objeto social general, es decir, que permite la realización de cualquier actividad lícita, la actividad secundaria que registraron y han desarrollado es la de transporte aéreo nacional de pasajeros. La avioneta tiene 37 años de antigüedad y está matriculada en Estados Unidos. La API especificó que este era su vuelvo 131 y que habría hecho recorridos a Nuquí, Villaviencio, Puerto Asís, Punta Cana, Cali, Cartagena y otros destinos.

Acta de Constitución Sociedad Interandes Helicopteros S.A.S entre Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Langebeck. API





SEGUIR LEYENDO