Fiscalía cita a interrogatorio a Andrés Escobar, hombre que disparó en Ciudad Jardín en Cali

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Andrés Escobar, el civil que se ve en varios videos disparando en el barrio Ciudad Jardín de Cali el pasado 28 de mayo. Escobar admitió que lo hizo y adujo ‘legítima defensa’, además de señalar que el arma que usaba era de fogueo y no de fuego. Tras esta diligencia el ente acusador decidirá si hay elementos suficientes para imputarle cargos.

“Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional”, señaló el hombre. En este proceso con la Fiscalía, se le hacen preguntas relacionadas con los hechos para conocer la postura, argumentos y testimonio del señalado.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que son cinco personas identificadas, hasta ahora, como los civiles que dispararon contra la población ese viernes. Además, se conoció que se inciarán investigaciones contra los uniformados que no los detuvieron, como una presunta omisión a sus labores.

En desarrollo...