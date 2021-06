El mensaje de ‘El Cole’ para Colombia y su nuevo corte en homenaje a la Selección: “Vamos a vacunarnos en contra del Gobierno que nos inocula corrupción”

El Cole se hace un corte en homenaje a la Selección Colombia

El pasado 31 de mayo, ‘El Cole’, aquel personaje que tanto llama la atención en los partidos de la Selección Colombia por sus atuendos, su cabello colorido, y sus extravagantes alas, compartió con sus seguidores que estaba trabajando en un nuevo cambio de look: un corte llamado la vacuna. Con el cabello blanco, decolorado, y con la palabra ‘gol’ y la imagen de una jeringa dibujada en su cabeza, el hombre anunció que en pocas horas los internautas iban a poder ver de que se trataba. Momentos más tarde llegó la hora de la gran revelación. El Cole luce una cresta pintada de los colores de la bandera nacional (amarillo, azul, y rojo), rodeada de los colores blanco, negro, naranja y verde, en los que se aprecia la jeringa y ‘el gol’. Además de mostrar su apoyo al equipo de fútbol nacional, El Cole envió un mensaje a los colombianos que hoy atraviesan la coyuntura del paro nacional.

Con una pancarta de fondo, en donde escribió una a una la intenciones de su mensaje, El Cole explicó las razones de su nuevo corte. Comenzó por explicar que a través de la Selección Colombia ha demostrado, constantemente, su amor por la patria y que, por lo mismo, en estos momentos, no puede ser ajeno a a situación del país. Desde el pasado 28 de abril, la nación adelanta un paro nacional que ha llevado a cientos de miles de ciudadanos a las calles para protestar en contra del gobierno de Iván Duque.

“Lo que expreso, y me sale de corazón, con mi convicción y mis criterios, como cristiano católico que soy, esto que ven aquí es un mensaje de reconciliación, porque yo soy un pacifista”, aseguró y agregó, “a los corruptos del Gobierno, no aguantamos más, por eso necesitamos vacunarnos en contra de la corrupción (...) necesitamos vacunarnos en contra de los violentos que se infiltran en las marchas pacíficas y tratan de sabotear y hacer mal para conseguir objetivos personales, o de grupo, de intereses políticos”. Con un mensaje de diálogo, basado en sus creencias, El Cole insistió en crear una unidad nacional y un país nuevo, desde la paz.

Por otra parte, en una entrevista con el portal Zona Cero, El Cole aseguró que con su corte enviaba un mensaje de apoyo a la selección, que estaría cerca de volver a las canchas en importantes competencias. “Nuestra selección tiene que salir a vacunar a la selección de Perú y Argentina, que son dos los partidos que se avecinan en estas eliminatorias de Catar para 2022 (...) ¿Y cómo los va a vacunar?, los vamos a inocular con los goles″.

Seguido a su mensaje, El Cole explicó que justamente, por eso, en su corte de cabello se veía que la palabra ‘gol’ salía de la aguja de la jeringa. A la inmunidad de la selección, según argumentó, se llega con la consecución de muchos goles, pues es lo que le permitiría al país llegar al prestigioso evento deportivo.

En su diálogo con ese medio de comunicación, de nuevo, El Cole se tomó unos momentos para hacer una llamado a la paz dentro del país. Resaltó el accionar de los marchantes pacíficos y condenó cualquier acto de violencia. “Sí al diálogo. Sí a una nación nueva. Que se acabe la corrupción. Viva Colombia. Viva nuestra patria”, exclamó.

El Cole ya había demostrado su apoyo a algunas de las reclamaciones del paro. El 6 de mayo decidió hacer un pare en la publicación de contenido en sus redes sociales, y reiteró que no estaba de acuerdo con la reforma tributaria y la reforma a la salud, ambas medidas tumbadas como consecuencia del paro ciudadano. “Por respeto y por supuesto solidarizándome con lo que estamos viviendo en nuestro maltratado y agobiado país, a causa de la corrupción de nuestros gobernantes, quienes se han convertido en el pérfido enemigo de nuestro pueblo, he decidido no publicar ninguna foto o video hoy que juega mi Junior (...) Sí a las marchas, pero en forma totalmente pacifica y ética. No a las reformas tributaria y la salud”, escribió.





