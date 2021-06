Taliana Vargas mostró en fotos cómo avanza su vitiligo

Foto: redes sociales

El nombre de Taliana Vargas es uno de los más reconocidos entre la farándula colombiana, además de haber sido Señorita Colombia en 2007 y virreina del certamen Miss Universo en 2008, también por su participación como presentadora en varios programas de televisión y modelo de innumerables campañas publicitarias para importantes marcas.

Pero lejos del glamur, la mujer nacida en Santa Marta ha tenido que enfrentar durante los últimos meses una dura realidad y es el padecimiento del vitiligo, una afección en la cual la piel pierde sus células pigmentarias y esto puede provocar manchas descoloridas en diferentes zonas del cuerpo, como las que ella mostró en su más reciente publicación al respecto.

De acuerdo con la directora de la fundación Casa en el Árbol, ella misma pidió que le tomaran la fotografía en cuestión para mostrar todas sus manchas nuevas, aunque no se había decidido a montarla en redes sociales, sino hasta que uno de tantos seguidores le solicitó colgar una imagen que nunca antes haya visto la luz en sus cuentas.

En la instantánea se observa que, adicional a la despigmentación que ya se había visto en sus manos, ahora las marcas se hacen evidentes en las rodillas y codos, por lo que ahora la duda de muchos es hasta qué punto la enfermedad va a afectar a la prestigiosa modelo de 33 años.

De acuerdo con el portal Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las causas del vitiligo pueden oscilar entre un trastorno del sistema inmunitario, antecedentes familiares o un evento desencadenante, como el estrés o un traumatismo en la piel. De hecho, fue esta última razón por la cual Taliana Vargas argumenta que comenzó a sufrir la afección cutánea.

“A raíz de la carga hormonal de los embarazos se me alborotó y ahora tengo vitiligo por todos lados (…) pero no duele ni pica ni nada. Es un tema de vanidad (…) he tenido varios tratamientos y todavía ninguno me ha funcionado, pero hoy tengo unas manchitas que me hacen lo que soy, y como hoy tengo esas manchas tú debes tener algo que de pronto socialmente te hacen ver ‘equivocado’ o ‘diferente’, pero eres tú”, comentó en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1.

Sin embargo, todo parece indicar que la exreina de belleza se ha tomado la enfermedad con total tranquilidad y ha aceptado que esas manchas la acompañarán por siempre y harán parte de su imagen de ahora en adelante.

“Estas manchas no definen quién soy, ni afectan mi personalidad, ni mi seguridad, ni me hace más o menos bella. Solo viven conmigo, no me duelen, ojalá todas las enfermedades fueran como esta. Aceptemonos tal cual como llegamos al mundo. Eres mío vitiligo”, escribió la samaria en otra de sus publicaciones.

Mientras tanto, sus seguidores se encargan de demostrarle su incondicional respaldo y, a través de los comentarios, le recuerdan en todo momento que es una mujer hermosa.

“Sea como sea siempre serás mi amor platónico”, “esos son lunares como los que tenemos la mayoría en nuestro cuerpo, unos más notorios que otros pero que hacen parte de nuestro ser”, y “no te imaginas cuánto apoyo moral me has dado, tu valentía me recuerda que también debo enfrentar mi vitiligo sin vergüenza, como a cualquier otra enfermedad”; son algunos de los comentarios con los que reaccionan los fanáticos de Taliana Vargas a las diferentes imágenes que ella publica en sus redes.