Conozca el balance del Gobierno nacional luego de 33 días de paro nacional

Miles de personas marchan el 20 de mayo de 2021 durante una nueva jornada del Paro Nacional en contra del Gobierno de Iván Duque y la violencia policial, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

El Ministerio de Defensa entregó un nuevo balance de los hechos registrados en el país desde que inició el paro nacional, el pasado 28 de abril, en los que se ha denunciado brutalidad policiaca y ataques vandálicos.

Según la cartera de Defensa se han registrado 5.575 concentraciones, 2.180 marchas, 2.924 bloqueos, 598 movilizaciones y 22 asambleas en 809 municipios.

Según números de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, durante las protestas han fallecido 17 personas y se investiga 13 muertes de las cuales tres ocurrieron en Cali el pasado viernes 28 de mayo.

El ministerio dijo que de los heridos, 1.106 son civiles y 1.192 policías. Por ahora se están buscando 129 personas de las cuales solo sobre una recae una denuncia formal de desaparición.

Sobre las denuncias de brutalidad policiaca, la entidad afirma que se han abierto 170 investigaciones disciplinarias, de las cuales 11 son por homicidios, 82 por abuso de autoridad, 32 por agresiones físicas, 18 por lesiones personas, 2 por acoso sexual y 25 por otros hechos relacionados con los excesos de la Policía Nacional.

Sobre las capturas hechas en los 33 días de paro, las autoridades aseguran que han sido capturadas en flagrancia 1.100 personas, 55 por orden de captura, dentro de los cuales 64 son menores de edad.

Estos detenidos son acusados de cometer actos de vandalismo contra bienes públicos y privados. Además, se han incautado 34.393 armas cortopunzantes, 1.364 armas de fuego y 593 armas neumáticas y 195 explosivos.

Sobre las afectaciones a establecimientos comerciales, las cifras de las autoridades da cuenta de 433 establecimientos vandalizados, junto a 456 oficinas y 432 cajeros automáticos.

Sobre los buses de servicios públicos, el Ministerio de Defensa reportó 1.194 buses de servicio público destruidos, junto a 230 estaciones, 91 estaciones de servicios, 105 señales de tránsito, 66 carros particulares y 19 motos en todo el país.

Además, se destruyeron 141 cámaras de seguridad, 55 cámaras de fotomulta y 100 semáforos. La Policía por su parte dijo que se han vandalizado 113 CAI de la Policía, 12 estaciones y cuatro subestaciones, además de una escuela de formación. También se han visto afectadas 507 patrullas y les han hurtado dos armas.

Sobre los comparendos, la Policía reveló que se han impuesto 131.120 por comportamientos que atentan contra la convivencia ciudadana. 55.738 fueron por desconocer la autoridad del policía, 34.393 por portar elementos cortopunzantes, 5.189 por riñas y 5.564 por evadir el pago del servicio de transporte.

Las manifestaciones continúan

El pasado 30 de mayo, el Comité del Paro anunció nuevas marchas para los próximos días luego de que no se llegara a ningún acuerdo con el Gobierno de Iván Duque.

“El paro nacional continúa, convocamos para este miércoles 2 de junio a grandísimas movilizaciones en todo el país”, dijo Francisco Maltés, presidente de la CUT y representante del comité.

El comité señaló que no está de acuerdo con unos reajustes con los que llegaron miembros del Gobierno en los que salen asuntos importantes que se suponían ya se habían concretado pero que el presidente reversó. Como por ejemplo, “Saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo, como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta; la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas; el no uso de armas de fuego en las protestas; la excepcionalidad y los límites para la intervención del Esa; la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía; el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto”, anotaron.

Pero, además, el descontento ha crecido con el decreto que expidió el Gobierno nacional que impone la asistencia militar a ocho gobernadores y trece alcaldes, por lo que exigen se derogue, una petición que se suma a los descontentos y puntos a los que Duque no ha cedido.

“Con el escalamiento de las medidas militares y policivas agrava la ya muy delicada situación de DD. HH., se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación”, dijeron.

SEGUIR LEYENDO