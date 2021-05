“Egan Bernal es el puto amo del ciclismo colombiano”: las emotivas palabras de Fernando Gaviria

Egan Bernal consiguió su primer título en el Giro de Italia. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini.

Egan Bernal volvió a hacer historia para el deporte colombiano y, luego de 12 días vistiendo la ‘Maglia Rosa’ de líder, logró alzarse con su primer título en el Giro de Italia. El ciclista nacional llegó a la contrarreloj individual de la etapa 21 con 1:59″ de diferencia sobre el italiano Damiano Caruso y 3:23″ frente al británico Simon Yates (3º).

Bernal marcó el tiempo necesario con sus rivales en la última jornada para consagrarse campeón en Milán, capital italiana. Y con ello, el corredor del equipo INEOS Grenadiers levantó su segunda corona en Grandes Vueltas tras la consagración en el Tour de Francia 2019 e igualó a Nairo Quintana como el latinoamericano con más títulos en carreras de tres semanas.

“Egan Bernal es el puto amo del ciclismo colombiano”, así definió el también colombiano Fernando Gaviria en entrevista para ESPN al corredor zipaquireño en la última etapa del Giro de Italia. El pedalista paisa, del equipo Emiratos Árabes Unidos UAE, quedó en el puesto número 109 de la clasificación general a a 04:38:16 del líder.

Gaviria, que logró llegar con lo justo a la última etapa en Milán, destacó la actuación de su compatriota y su rendimiento en la actual edición de la Corsa Rosa. “Egan ya había demostrado que era el mejor cuando corrió el Tour y lo ganó. Después viene acá al Giro y hace todo tipo de demostraciones. Creo que es el amo de nuestro ciclismo y un excelente corredor que nos hace sentir muy orgullosos a todos los colombianos”.

Además, Gaviria también habló sobre su nivel en este certamen y aunque se evidenció que no estaba conforme con su resultado dijo que cumplió el objetivo de llegar a Milán. “Llegar a Milán es grato, era uno de los objetivos. Nos vamos tristes por no conseguir una victoria, la queríamos, la buscamos y la luchamos día tras día, pero es lo que nos tocó. Lo disfrutamos al máximo y creo que vamos por buen camino. Estamos en buena condición y pensamos en las próximas carreras”.

Después de correr las 21 etapas del Giro, Gaviria confesó que sufrió de varias frustraciones a lo largo de la carrera: “Al final todos los días pensaba en lo mismo, en qué era lo que estaba fallando. No obstante, era inútil seguir en eso. Día tras día íbamos intentándolo y al final no poder conseguirlo es una desilusión. Me voy tranquilo porque lo intentamos”.

Por último, agregó: “Son errores de carrera. Un día se me cayó la silla y creo que son cosas que no podíamos controlar y que en un futuro no debemos repetir”, refiriéndose a las próximas carreras que están por venir.

CLASIFICACIÓN ETAPA 21:

1. Filippo Ganna (ITA/INEOS Grenadiers) - 4h 27′ 53′'

2. Remi Cavagna (FRA/Quick Step) - 00:12″

3. Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) - 00:13″

4. Matteo Sobrero (ITA/Astana) - 00:14″

5. João Almeida (POR/Quick Step) - 00:27″

6. Max Walscheid (ALE/Qhubeka ASSOS) - 00:33″

7. Alberto Bettiol EF Education - 00:34″

14. Daniel Felipe Martínez (COL/INEOS Grenadiers) - 01:21″

17. Damiano Caruso (ITA/Bahrain) - 01:23″

24. Egan Arley Bernal (COL/INEOS Grenadiers) - 01:53″

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL:

1. Egan Arley Bernal (COL/INEOS Grenadiers) - 86:17:28″

2. Damiano Caruso (ITA/Bahrain) - 01:29″

3. Simon Yates (GBR/BikeExChange) - 06:40″

4. Aleksandr Vlasov - 07:07″

5. Daniel Felipe Martínez (COL/INEOS Grenadiers) - 07:24″

6. João Almeida (POR/Quick Step) - 07:24″

7. Romain Barder (FRA/DSM) - 08:05″

8. Hugh Carthy (GBR/EF Education) - 08:56″

36. Harold Tejada (COL/Astana) - 2:01:12″

39. Einer Rubio (COL/Movistar) - 16:48

