Crean la primera línea jurídica para defender manifestantes en el Paro Nacional

El Paro Nacional cumple un mes de levantamiento social, tiempo en el que han surgido nuevas expresiones de apoyo y organización entre manifestantes y simpatizantes de la causa social que convocó la protesta.

Como la ‘primera línea’ de defensa de los manifestantes en el enfrentamiento con la fuerza pública, surgió, de iniciativa de abogados, una primera línea jurídica que se propone congregar abogados en diferentes ciudades para brindar asesoría a los casos de capturas y violencia denunciadas por manifestantes en medio del Paro Nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, desde el pasado 28 de abril, cuando iniciaron las manifestaciones, 1.141 personas han sido “capturadas en flagrancia”, 58 por requerimiento judicial y se han realizado 59 aprehensiones a menores de edad.

La idea de conformar ese grupo fue del abogado Augusto Ocampo, quien entre otras causas ha defendido a Daniel Mendoza, creador de Matarife. Según él, se creó el grupo para desvirtuar esas capturas “en flagrancia” que no constituyen los requisitos legales para tal categoría.

Él en conjunto con Miguel Ángel del Río, aseguran que la primera línea no es para defender vándalos o delincuentes, sino a aquellas personas que han sido capturadas cuando se manifestaban de manera pacífica en el Paro Nacional.

A través de redes sociales impulsaron un formulario de inscripción para conformar un grupo de abogados a lo largo del país que conformarán la Primera Línea jurídica y a quienes se convocará, según la ciudad y las situaciones que se presenten.

Más de 800 personas se suscribieron y serían quienes, a través de asesoría y defensa, buscarían ayudar a quienes resulten detenidos en manifestaciones pacíficas.

Adicionalmente, los abogados también buscarán espacios pedagógicos para que los manifestantes conozcan los procedimientos de captura y derechos jurídicos, con el fin de evitar que sean capturados, así como establecer diálogo con los policías para evitar arbitrariedades.

La primera victoria jurídica de ese grupo de abogados sería la liberación del músico caleño Álvaro Herrera Melo, de 25 años de edad, quien habría sido capturado por agentes del Esmad tras un cacerolazo sinfónico en la ciudad que se realizó como conmemoración del primer mes de Paro Nacional.

Tras ser presentado ante un juez, la defensa de Herrera Melo, el abogado Sebastián Caballero, anunció tras terminar la audiencia que el juez declaró ilegal la captura por lo que el músico fue dejado en libertad.

“Lo que más se hace en valeroso este esfuerzo y lo que nos llena de fortaleza es el acompañamiento de cada uno de ustedes que ha puesto el alma por estas causas el paro sigue e indiscutiblemente hoy afrontamos una ruptura total del orden constitucional y ante eso tenemos que continuar en pie de lucha”, sostuvo el abogado.

“La Primera Línea Jurídica le cumple a Colombia. En LIBERTAD nuestro joven músico Álvaro Herrera Melo. MUY GRAVE hubo torturas, el juez declara ilegal la captura. Procederemos contra los uniformados”, agregó Augusto Ocampo.

Según dijo Ocampo, la juez determinó que no había requisitos legales de flagrancia para la captura de 11 personas el 28 de mayo, así como no existía correlación de los hechos vandálicos con los capturados. Tampoco hubo línea de tiempo de inmediatez en cuanto a la presentación de los capturados que habrían sido encerrados en un vehículo particular.

“Todos los abogados del país unidos en primera línea. Nuestra profesión es nuestra fortaleza para enfrentar el desborde del poder. En la calle y donde nos necesiten en defensa de la juventud y sus derechos. Gracias”, señaló el abogado Miguel Ángel del Río. La idea de Ocampo es ofrecer ayuda en terreno y continúan convocando más profesionales para ese propósito.

