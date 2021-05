María Alejandra Manotas sorprende a Alejandro Riaño con destino sorpresa en su viaje de aniversario

Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas en Instagram.

El humorista Alejandro Riaño y la empresaria María Alejandra Manotas se hicieron padre de dos gemelos llamados Antonio y Agustín a inicios de este año y, desde entonces, han compartido en sus redes sociales las experiencias que viven a diario con sus dos hijos, además, con la ayuda de Matilde, su primogénita.

La semana pasada, la pareja cumplió cinco años de relación y dos años de casados; sin embargo, la celebración tuvo que esperar un poco, teniendo en cuenta que ambos están concentrados en sus tres pequeños hijos y, además, porque Riaño ha estado muy activo apoyando las jornadas de movilizaciones del paro nacional.

A pesar de las condiciones actuales del país por la pandemia y las protestas, María Alejandra Manotas quiso darle un gran regalo de aniversario al humorista creador del personaje de ‘Juampis González’. Este viernes la empresaria publicó un video en el que se les ve a los dos en el aeropuerto; sin embargo, Riaño no tenía idea de a dónde iban.

“Me lo llevé de aniversario, pero no sabe para dónde vamos”, empezó diciendo Manotas. Luego de un rato le preguntaba a Riaño si ya sabía para dónde iban, pero él respondía que no, “me tiene dando vueltas para todo lado” dijo el comediante.

Finalmente, ambos abordaron un vuelo con destino a Cartagena, capital del departamento de Bolívar, en el Caribe Colombiano, donde se encuentran actualmente celebrando su aniversario.

Este es el video del momento en que Alejandra Manotas sorprendió a Alejandro Riaño:

Por su parte, Alejandro Riaño publicó en su perfil unas historias en las que revelaba que Manotas lo hizo recorrer todo el aeropuerto mientras esperaban el vuelo, así lo confundió para que él no supiera el destino. A pesar de estar de viaje en Cartagena, Riaño se ha mantenido activo compartiendo información sobre el paro nacional que completa un mes.

María Alejandra Manotas y su experiencia con la lactancia

Durante estos meses la familia Riaño Manotas ha compartido por medio de sus redes sociales cómo ha sido la crianza y el cuidado de los gemelos. La pareja se ha mostrado unida y han publicado el crecimiento de los bebés.

En diálogo con sus seguidores, la empresaria y creadora de Caoba Design compartió cómo es un día normal en su vida después del nacimiento de los gemelos. Después de comentar algunas reuniones y encuentros que tuvo, desde su carro, María mostró que mientras hace sus deberes en sus tiempos libres debe extraerse la leche para los bebés.

“Me tocó venirme extrayendo leche en el camino. Que se caiga el mundo encima mío pero yo definitivamente no tengo gusto por la lactancia, de verdad es un sacrificio que estoy haciendo por mis hijos pero que vaina tan dura. Ni siquiera es porque duela, es porque es muy demandante tener que estar ahí cada tres horas”, expresó Manotas.

Después de manifestar lo duro que es para ella la lactancia, declaró su admiración por las madres que lactan con normalidad.

“Mis respetos para todas las mamás que lactan más de seis meses o que llegan hasta allá. De verdad que cosa tan dura, ahora que lo estoy haciendo es muy difícil, siento que cada tres horas se me van a explotar las puchecas, entonces sáquese o póngase los bebés si está en la casa, duro”.

Y añadió, “Me les quito el sombrero, obviamente no hay nada mejor que la leche materna eso lo sabemos, hay que hacer el esfuerzo por los hijos pero eso no quiere decir que sea algo muy divertido, perdón pero es la verdad”.

SEGUIR LEYENDO: