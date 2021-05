La Unidad de Búsqueda pide “dejar de negar la desaparición de personas en las protestas”

Bogotá. 12 de Mayo de 2021. Paro Nacional en contra del Gobierno Nacional. (Colprensa-Sergio Acero)

Además de la labor que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas sigue realizando para identificar a personas de las que se desconoce su paradero en el marco del conflicto armado, durante este mes del paro nacional, la entidad se ha mostrado interesada en acompañar la investigación para ubicar a quienes han desaparecido durante las manifestaciones.

Por esta razón, en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y debido al contexto de la movilización social en el país, la directora General de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes, hizo hoy un llamado a no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’, pues “al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra la desaparición”.

De acuerdo con el último reporte del Puesto de Mando Unificado Judicial de la Fiscalía, del pasado 24 de mayo, 129 personas permanecen desaparecidas. Incluso llama la atención que en el último documento del ente investigador se describa que “290 personas fueron reportadas como no localizadas”, pues al parecer ya fueron encontradas.

La funcionaria agregó que un detenido desaparecido es aquella persona que es privada de la libertad por una autoridad que no exhibe justificación ni razón de esa detención, y que se niega a dar información sobre la suerte y paradero de esa persona detenida. De esta forma, la familia se queda con la incertidumbre de no saber qué pasó y dónde está su ser querido.

En este sentido, la directora de la Unidad de Búsqueda instó a las autoridades que tienen competencia en el marco del paro nacional a “cumplir estrictamente con el deber de brindar información, no solamente de las razones de la detención de personas, sino de los lugares a donde son llevados los detenidos y permitir el acceso a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil y a los abogados a los registros rigurosos que deben llevarse de personas detenidas”.

Esta no es la primera vez que la Unidad de Búsqueda hace una petición en medio del paro nacional. El pasado 24 de mayo, en compañía de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le solicitó al Estado garantías para la prevención y protección de las personas frente a la desaparición.

Sobre la Semana del Detenido Desaparecido

La Semana del Detenido Desaparecido fue establecida hace más de 30 años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) y liderada en Colombia por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), primera organización de víctimas de desaparición forzada.

Esta organización fue constituida en razón a la desaparición de estudiantes de las Universidades Nacional y Distrital, así como de otras personas relacionadas con ellos, caso conocido como “Colectivo 82”, por el año en que ocurrieron las desapariciones forzadas.

Actualmente en Colombia aún hay miles de familias que llevan más de cuatro décadas exigiendo respuestas al Estado frente al paradero de sus seres queridos. Si bien la UBPD solo tiene competencia en la búsqueda de las personas desaparecidas antes del primero de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado -y, en este sentido, no puede recibir información sobre las desapariciones ocurridas en el contexto actual de las manifestaciones sociales- este mecanismo humanitario tiene el deber de contribuir a la no repetición y la construcción de paz.

Por ello, la Unidad de Búsqueda alerta sobre la evidente reproducción de escenarios que podrían configurar la repetición de las desapariciones forzadas en el marco de las movilizaciones sociales. “Si no actuamos inmediatamente, la historia se va a repetir y en el 2050 podríamos estar buscando a personas que desaparecieron hoy”, advirtió Monzón Cifuentes.

SEGUIR LEYENDO: