Katherine Porto regresa a la actuación en un nuevo seriado y sin miedo a las críticas por su aspecto físico

Katherine Porto es una de esas actrices más queridas de la televisión colombiana que hace parte de la ola de ‘amor propio’ que cada vez toma más fuerza en redes sociales, después de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram al natural, con celulitis y recibiendo muchas críticas por su aspecto físico.

En una entrevista con Lo Sé Todo, la artista contó los planes que tiene en la televisión con un papel muy exigente a nivel físico, confensando cómo logró llegar a su peso ideal para esta producción, en medio de la pandemia, de tantas crisis y las críticas recibidas.

“Me subí de peso, porque por más que hago ejercicio juiciosa, no lo hacía con esa rigurosidad y todo lo que se me atravesaba me lo comía”, mencionó en entrevista para Lo Sé Todo.

Fresca, natural y muy relajada se ha dejado ver la actriz, quien regresa a la actuación para el nuevo seriado de un canal regional en Colombia, revelando el desafío que tuvo que enfrentar para asumir su nuevo papel, luego de subir de peso.

“Se me hizo como wow, que gran oportunidad y justo era un personaje súper atlético, que boxeaba y yo ¿cómo? Pero yo no soy atlética, me tocó meter un intensivo de ejercicios, bajarle a los carbohidratos haber si lograba llegar más o menos bien a las grabaciones, me llega el guion, firmo contrato y a los 15 días yo ya estaba en Galerazamba”, recordó la artista.

Durante el proceso de entrenamiento, la actriz subió a sus redes sociales una fotografía en traje de baño que muchos medios de comunicación utilizaron para resaltar algo que a la artista en estos momentos la tiene sin cuidado.

“Años atrás, Katherine hubiera dicho ¿cómo, se me vio la celulitis? Nooo... La Katherine de ahora, pues ya no ‘Sí, tengo celulitis’, tengo celulitis debajo de la cola, la cola no la tengo tan arriba, la tengo más caída, los senos se me han bajado, todo es cuestión de gravedad”, comentó la artista de manera desparpajada.

Cansada de las críticas, la artista optó por vivir una vida más tranquila, aceptando que se siente bien con su cuerpo y dejó claro lo orgullosa que está de lo que tiene e invitó a sus seguidores a dejar a un lado las opiniones sobre el aspecto de las demás personas y ahorrarse las críticas al respecto.

“Me siento bien con mi cuerpo, lo cuido, lo amo, lo respeto y por eso ya no me vuelve nada un comentario donde ‘ay! que horror la celulitis’ o ‘cómo estás de flaca’, sufrí de cero amor propio yo no me quería”.

Recordó también la etapa que vivió a raíz de los desórdenes alimenticios, de querer verse perfecta, por querer lograr esa perfección que para ella, no existe.

“Yo comía y vomitaba lo que me comía, porque yo no podía verme gorda, es una enfermedad que sufren muchos de nuestros jóvenes y que es una enfermedad silenciosa; tenía que verme perfecta, obsesionada con ejercicio no por salud, las mujeres se creen el cuento de tener que verse como reinas de belleza”, resaltando que se siente orgullosa con lo que su cuerpo le da y se siente bien como está ahora.

Su papel en la serie ‘Mano Dura’ es de una mujer que se pasea por los cuadrilateros de boxeo, una que no tiene escrúpulos para agarrar niñas pequeñas y venderlas a los extranjeros en la ciudad de Cartagena, como dice ella ‘mostrando una realidad que existe’.

Recientemente, la actriz renovó los votos con su esposo, Max Oldham, se siente plena, tiene mucho trabajo y es sigue con su emprendimiento con su marca de té.

