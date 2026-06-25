Aeronáutica Civil de Colombia activó sus protocolos por crisis en Venezuela tras sufrir doble terremoto: de qué se trata

La Aerocivil activó un plan de contingencia inmediato para monitorear y proteger las operaciones aéreas tras el sismo en Venezuela - crédito Colprensa - @lopezdoriga/X

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó un plan de contingencia inmediato en las principales terminales aéreas del país tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026.

La autoridad aérea colombiana tomó la determinación con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones comerciales que conectan a ambas naciones, al evaluar posibles afectaciones en las rutas y en los sistemas de comunicación.

De acuerdo con el comunicado, el plan de contingencia incluye un monitoreo riguroso del espacio aéreo fronterizo y una comunicación directa con las autoridades de aviación civil de Venezuela. Esta medida se adoptó de urgencia para prevenir accidentes y coordinar desvíos de aeronaves en caso de presentarse réplicas que pongan en peligro los vuelos internacionales.

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“Se activaron los protocolos de cooperación regional para mantener la continuidad y la seguridad de las operaciones aéreas en la zona afectada”, explicó la Aerocivil al detallar que el sistema colombiano de navegación aérea ha sido puesto a disposición para respaldar la gestión del tráfico internacional.

El terremoto dejó graves daños estructurales y generó alerta en la región noroccidental de Venezuela - crédito Maxwell Briceno/Reuters

Colombia asumirá de manera temporal la emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores correspondientes al espacio aéreo venezolano afectado. Esta medida permitirá que la información crítica para los vuelos continúe circulando a nivel mundial sin interrupciones.

“Esta labor garantiza que la información aeronáutica esencial siga fluyendo de manera oportuna y segura a nivel internacional”, indicó la autoridad aeronáutica al destacar el papel del personal de Control de Tránsito Aéreo y de Gestión de Información Aeronáutica.

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La Aerocivil agregó que Colombia mantiene un monitoreo permanente de la situación y comunicación directa con las autoridades venezolanas: “Su labor protege la vida de los usuarios del sector aéreo y reafirma los lazos de cooperación entre los Estados en materia de aviación civil”.

En el comunicado se agregó que el país mantiene monitoreo permanente de la situación y comunicación directa con las autoridades aeronáuticas venezolanas, con el fin de brindar soporte adicional en caso de ser necesario, mientras se normalizan las operaciones en el aeropuerto y el espacio aéreo de Maiquetía (Venezuela).

La Aerocivil asumió de forma provisional la emisión de avisos aeronáuticos para la zona afectada de Venezuela tras los terremotos - crédito @AerocivilCol/X

Flexibilidad total para pasajeros de Latam Airlines

Debido al fuerte sismo registrado en el vecino país, Latam Airlines Colombia anunció medidas de flexibilidad para los pasajeros con vuelos programados entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026. La compañía aérea busca reducir el impacto del desastre natural en los planes de viaje de los usuarios que se desplazan desde y hacia las zonas afectadas.

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Los afectados podrán cambiar la fecha de su viaje hasta siete días después del itinerario original sin ningún costo adicional. De igual manera, los clientes tendrán la opción de solicitar la devolución total de su dinero sin penalidades o modificar su ruta con destino final a Cúcuta (Norte de Santander), con el fin de servir esta ciudad como el principal puente terrestre de asistencia.

Las directivas de la aerolínea informaron que los canales digitales de atención se encuentran reforzados para procesar estas solicitudes con rapidez. Recomendaron a los usuarios revisar el estado de sus itinerarios directamente en la aplicación móvil antes de trasladarse a los aeropuertos.

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Latam Airlines anunció medidas de flexibilidad para pasajeros afectados por la emergencia en Venezuela - crédito Europa Press

Un día devastador para Venezuela

El pánico colectivo se desató luego de que se reportara un terremoto de magnitud 7,2, que sacudió la zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. Menos de un minuto después se produjo otro fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,5 que terminó por sembrar el caos en el territorio venezolano.

El epicentro del fenómeno natural se ubicó en la localidad de Montalbán, cerca de la ciudad de Valencia, registrando una profundidad superficial de apenas 13 kilómetros. La fuerza del temblor fue tan destructiva que numerosos edificios residenciales se cayeron y cientos de casas sufrieron graves agrietamientos en sus estructuras.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó dos sismos de magnitud superior a 7 en menos de un minuto en Venezuela - crédito Fausto Torrealba/Reuters

De acuerdo con el reporte de las autoridades venezolanas, muchas de las familias estaban dentro de sus hogares celebrando un feriado nacional por una victoria militar de 1821 cuando la tierra empezó a sacudirse, por lo que ya hay víctimas fatales, pero aún no hay un informe oficial.