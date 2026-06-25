El Nuevo Liberalismo actuará con independencia frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Que le vaya bien a Colombia”

Juna Manuel Galán, director nacional del partido, le deseó un Gobierno exitoso a Abelardo de la Espriella - crédito @juanmanuelgalan/X

El director nacional del Nuevo Liberalismo y excandidato presidencial, Juan Manuel Galán, informó que el partido político actuará con independencia frente al nuevo Gobierno de Colombia, el cual estará encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

“Actuaremos con independencia, guiados siempre por los intereses de los colombianos y no por los cálculos del poder. Porque un país unido puede avanzar. Un país en guerra solo retrocede. Que le vaya bien a Colombia. Siempre adelante, ni un paso atrás”, indicó el líder político en un video publicado en sus redes sociales.

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En ese sentido, Galán deseó “un Gobierno exitoso” a De la Espriella y a Restrepo, que sucederán en el poder al actual mandatario Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. El director de la colectividad aseguró que ese resultado exitoso que espera “no es de un partido ni de una coalición”, es de “millones de colombianos” que piden “soluciones reales” a las problemáticas que los aquejan a diario.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales con casi 13 millones de votos - crédito @delaespriella_style/Instagram

“Los que esperan una cita médica, un empleo digno, una escuela que funcione, una calle sin miedo. Demasiados años de polarización nos han robado el tiempo y la energía que merecían esas soluciones. La confrontación permanente no le ha ganado a la pobreza, no ha derrotado al crimen, no ha construido un solo kilómetro de paz duradera”, explicó Juan Manuel Galán.

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De igual manera, advirtió que, mientras los dirigentes del país protagonizan peleas, la ciudadanía sigue haciendo frente a los problemas que siguen sin ser resueltos adecuadamente.

Así las cosas, recalcó que el partido defiende la democracia en Colombia y considera que es el único camino posible para mejorar la situación del país, además de que respalda lo establecido en la Constitución Política de 1991, que, a su juicio, permite a la población tener posturas distintas sin que ello se traduzca en destrucción.

“Defenderlo no es lealtad a un bando, es lealtad a Colombia. Invitamos al presidente electo, a sus contradictores y a todos los colombianos a cuidar ese acuerdo”, añadió.

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El partido Nuevo Liberalismo formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo - crédito Nuevo Liberalismo

De cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, llevadas a cabo el 31 de mayo de 2026, el Nuevo Liberalismo había adoptado una postura clara en favor de la entonces candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático –cuyo partido se declaró de Gobierno ante la llegada de De la Espriella al poder–. En su momento, la colectividad emitió un comunicado en el que instó a toda su militancia a respaldar con su voto a la senadora de la derecha.

“Es momento de salir, convencer, llamar organizar y votar. Paloma Valencia representa firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia. Juan Daniel Oviedo (fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia) representa seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno. Esta fórmula tiene la fuerza para recuperar el rumbo del país”, se lee en el comunicado del partido.

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Otros políticos ya adoptaron también una postura con respecto a la nueva administración, como por ejemplo la congresista Catherine Juvinao, que informó a través de un video que el partido Alianza Verde hará oposición desde el Legislativo.

La congresista aseguró apoyará todas las iniciativas que considere beneficiosas para el país y rechazará todas aquellas que sean perjudiciales para la ciudadanía - crédito @cathy_juvinao/IG

“En el Congreso, el Partido Verde, por supuesto, se va a declarar de oposición porque es un partido progresista y yo estaré haciendo lo que he hecho siempre: control político con seriedad, con rigurosidad, con responsabilidad, con honestidad y sobre todo con independencia”, precisó.

En ese sentido, aseguró que ella, como integrante del Congreso, apoyará todas las iniciativas que considere beneficiosas para el país y rechazará todas aquellas que sean perjudiciales para la ciudadanía. “Haré la misma oposición que le hice a Gustavo Petro, porque yo espero que todos como sociedad vayamos aprendiendo”, dijo.

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