Entrenador de la República Democrática del Congo aseguró que no reprocha nada a sus jugadores pese a la derrota ante Colombia

Sébastien Desabre reconoció que Colombia fue superior en varios aspectos y destacó al equipo de Néstor Lorenzo por su juego vertical - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Daniel Muñoz anotó el único gol del partido en el minuto 76 para que Colombia superara 1-0 a la República Democrática del Congo (RDC) en el Estadio Guadalajara, en lo que marcó el cierre de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con el resultado, los cafeteros sumaron seis puntos y sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, mientras que los africanos mantienen vivas sus opciones de avance con un punto.

El gol llegó tras una asistencia de Juan Fernando Quintero, quien había ingresado como sustituto en la segunda mitad. El disparo de Muñoz fue desviado por un defensa, lo que engañó al portero Lionel Mpasi, quien hasta ese momento había sido el jugador más destacado del encuentro con ocho atajadas.

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Daniel Muñoz marcó el 1-0 de Colombia ante la RDC en el Estadio Guadalajara y selló la clasificación de la Tricolor a la segunda ronda - crédito Raquel Cunha/REUTERS

A pesar de la derrota, el entrenador de la RDC, Sébastien Desabre, reconoció la superioridad del rival pero se negó a señalar errores individuales en su plantel. “No tengo nada que reprocharles a mis jugadores. Como es nuestra costumbre, luchamos en el campo para intentar conseguir un resultado, pero esta noche no fue posible”, manifestó en la rueda de prensa posterior al partido.

Desabre admitió que Colombia dominó varios aspectos del juego: “Fue un partido difícil para nosotros. Nos enfrentamos a una gran selección de Colombia que nos fue superior en muchos aspectos”. El técnico francés describió al equipo dirigido por Néstor Lorenzo como “muy contundente y bastante vertical en su juego”, y señaló que la fisonomía del partido fue similar a la del primer encuentro del grupo, ante Portugal: “Dos equipos con una posesión bastante alta”.

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Juan Fernando Quintero asistió el gol de Daniel Muñoz tras ingresar en el segundo tiempo y Desabre señaló su influencia en el partido - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Desabre reconoció como un factor determinante en el resultado la entrada de Juan Fernando Quintero en la segunda mitad, dificultando la implementación del plan de juego de los Leopardos. “La entrada de Quintero por el costado supuso un jugador con más técnica para gestionar en nuestras líneas bajas, y eso fue difícil”, dijo el entrenador, quien también lamentó la pérdida de balón que derivó en el único tanto del encuentro: “Tuvimos una pérdida de balón en el centro que terminó en gol. Es una lástima”.

Sobre el desempeño de Mpasi, Desabre prefirió no exaltar individualidades, aunque no dejó de reconocer que el guardameta del Le Havre de Francia estuvo a la altura.

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“No suelo hablar de individualidades. Es el colectivo lo que importa. Es cierto que nuestro portero estuvo bien hoy. Lleva un tiempo haciendo buenos partidos con nosotros”. El guardameta del Le Havre realizó nueve atajadas en total, incluidas cinco en los primeros 20 minutos, la mayor cantidad en ese lapso de tiempo en un partido mundialista desde las que consiguió el jamaicano Warren Barrett, que se enfrentó a Argentina en el Mundial de Francia 1998, según datos de ESPN.

Lionel Mpasi sostuvo a la RDC con nueve atajadas, incluidas cinco en los primeros 20 minutos del partido - crédito Daniel Becerril/REUTERS

El entrenador también reconoció que el conjunto africano tuvo sus momentos para al menos empatar el partido: “Incluso pudimos haber empatado con un disparo o un córner al final del partido. Eso demuestra toda la entrega que ponemos en los encuentros”, expresó.

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Con un punto en dos partidos, la RDC afronta su último compromiso del Grupo K ante Uzbekistán con la obligación de ganar para aspirar a la clasificación, como mejor tercera. Cabe recordar que por la implementación del “desempate olímpico”, incluso si Portugal perdiera con Colombia y los Leopardos se impusieran a los uzbekos, la derrota ante los lusos los dejaría en desventaja al ser el primer ítem de desempate.

En cuanto al próximo partido en Atlanta, Desabre fue claro sobre el planteamiento que adoptará: “El empate no será suficiente. Será un partido con un planteamiento diferente, ya que tendremos que asumir más riesgos que en los dos primeros”, apuntó.

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El técnico también le dio valor a la experiencia acumulada por su selección en este torneo: “Es nuestro primer Mundial. Para todos los jugadores es su primera Copa del Mundo. Adquirimos mucha experiencia y somos combativos, somos aspirantes”.