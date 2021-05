Carolina Ramírez es ‘La Reina del Flow’ y fue ‘La Hija del Mariachi’, pero no cantó ninguna canción

Fotos originales tomadas de Colprensa.

La actriz caleña Carolina Ramírez es una de las más reconocidas y comentadas durante los últimos días en Colombia, esto debido a la llegada de la segunda temporada de ‘La Reina del Flow’ serie ganadora de un Emmy que protagoniza Ramírez y porque ha estado muy activa en redes sociales apoyando las jornadas del paro nacional que completa un mes.

Sin embargo, uno de los personajes por los que también es muy reconocida esta famosa colombiana es por su protagónico en ‘La Hija del Mariachi’ telenovela que se emitió en el año 2006 en la televisión colombiana. Estos dos personajes interpretados por la caleña dejan con la duda a muchos de sus seguidores sobre si fue Carolina Ramírez la que prestó su voz para interpretar las canciones que ambas mujeres cantan, una en el género urbano y otra en rancheras.

La respuesta puede ser sorprendente para muchos de los seguidores de la actriz, pero la verdad es que, a pesar de su talento para la actuación, Carolina Ramírez no canta en ninguna de estas producciones. Tato Yeimy Montoya, de la ‘La Reina del Flow’, como Rosario Guerrero, de ‘La Hija del Mariachi’, cantan con las voces de otras artistas.

Sin embargo, esto no quiere decir que la actriz no haya tenido que interpretar las canciones, Ramírez se hizo una experta doblando canciones, esto lo reveló en una entrevista con la revista latina Isla Magazine donde reveló que “ya tenía experiencia con la producción de ‘La Hija del mariachi’ donde realmente me doblé 100 canciones, hasta hicimos shows en vivo. No se me ocurriría nunca cantar porque yo soy muy exigente y si uno no canta bien, uno no canta”.

“Carolina no canta, canta Yeimy, entonces podemos disociar y eso es muy interesante. Es bacano jugar a ser otro, es divertidísimo pararse en un escenario y ‘cantar divino’, nadie nos oye, pero estamos cantando”, dijo la actriz en la entrevista.

Estas son las artistas que presentaron sus voces para las canciones de ‘La Reina del Flow’ y ‘La Hija del Mariachi’

Para cada temporada, Yeimy Montoya ha utilizado la voz de dos diferentes artistas. En la primera ocasión, la artista detrás de canciones como ‘Depredador’, ‘Fénix’ y ‘Reflejo’ fue Gelo Arango, una cantante colombiana. En este video puede verla interpretando ‘Lado Oscuro’ de la misma producción:

En la segunda temporada, la artista que prestó su voz para esta producción fue Guita, una de las concursantes del reality show ‘A otro Nivel’, también de Caracol Televisión. Aunque esta cantante se enfoca más en géneros musicales como el jazz o la salsa, en esta ocasión está siendo un éxito con ‘Fijación’, tema insignia de la segunda temporada de esta producción.

De la misma manera, para la producción de RCN Televisión, ‘La Hija del Mariachi’, dos artistas colombianas le dieron la voz a Rosario Guerrero a lo largo de la producción, mientras Carolina Ramírez se encargaba de darle vida al personaje y a la interpretación de las canciones en público.

En primera medida, la cantante que le dio la voz a esta producción fue Adriana Bottina, una reconocida cantante de rancheras en el país. Además, Bottina también es actriz, protagonizó una telenovela llamada ‘Nadie es eterno en el mundo’ en la que interpretaba las canciones del Rey del despecho, Dario Gómez. Esta cantante ha hecho pequeñas apariciones en otras telenovelas, pero se ha enfocado en su carrera musical y actoral en el teatro.

Sin embargo, para los últimos episodios de la producción la voz que se utilizó fue la de Patricia del Valle, una actriz y cantante de ranchera colombiana. Patricia concursó en la Primera Temporada de La Voz Colombia y, aunque no ganó ha logrado grabar 13 producciones discográficas con diferentes sellos disqueros.

