Ministro de Justicia aseguró que Gustavo Petro agita las masas para generar caos en Colombia

El pasado 25 de mayo, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en una entrevista con France24, entregó fuertes declaraciones sobre lo que para él está sucediendo en Colombia con el paro nacional y las protestas que empezaron el pasado 28 de abril.

Pero lo que llamó más la atención de este entrevista, es que el funcionario haya culpado al senador opositor Gustavo Petro del caos que vive el país. “El senador Gustavo Petro, infortunadamente está, digamos, agitando las masas para generar un caos aquí en Colombia”, señaló Ruiz. Así mismo, aseguró que “en las manifestaciones se han mezclado grupos delincuenciales, grupos de narcotraficantes y miembros del Ejército de Liberación Nacional o ELN”.

En su análisis, el ministro concluyó que hay más policías lesionados que civiles en el marco de las protestas: “Hay 1.040 civiles lesionados y hay dos uniformados de la fuerza pública fallecidos y hay 1.042 uniformados lesionados. Que quiero decir con esto, que hay más lesionados uniformados que los mismos civiles”, sostuvo.

“Hay una inconformidad de parte de muchas personas buenas porque infortunadamente este gobierno ha corrido con una problemática de otros gobiernos anteriores pero lo que te quiero decir es que las manifestaciones son bienvenidas, siempre hemos respetado porque su fundamento existente en esta constitución de que la gente puede marchar de forma pacífica y tranquila”, sostuvo Ruiz.

Y agregó: “el gran problema que nos afecta aquí en Colombia son los bloqueos, porque en mi caso particular el presidente me ha delegado para que vaya a varias regiones del país como el Eje Cafetero, como el departamento del Quindío, departamento de Risaralda y departamento del Valle del Cauca que es uno de los más críticos, hace unos días quemaron siete tractomulas que traían medicamentos”.

Esta es la entrevista:

Duque aseguró, hace unos días en un video en inglés también para la comunidad internacional, que cuando ganó las elecciones, en 2018, el candidato a quien derrotó (Gustavo Petro), “dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo el mandato. Que su propósito no era dejarme gobernar el país”. Para el jefe de Estado es claro que, “para algunas personas esto (la protesta) también es un instrumento político y tenemos que decírselo al pueblo colombiano”.

Posteriormente, el mandatario expuso que la actual situación que vive el país en un año preelectoral “demuestra que hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres entre los pobres, porque si esas cosas pasan debilita su discurso”.

El presidente colombiano cuenta que se proyecta que la economía del país crezca por encima del 5 % y por eso se cuestiona: “¿El interés de quién puede estar en contra de eso? El interés de quienes quieren capitalizar el caos. ¿Quién gana si hay un retraso en el programa de vacunación? Aquellos que quieren construir sus ambiciones políticas a través del caos. ¿Quién podría estar interesado en generar una crisis sanitaria masiva derivada de un pico de casos nuevos que han sido provocados por nuevas aglomeraciones de personas? Aquellos que quieren hacer crecer sus ambiciones políticas a través del caos”.

“Eso no es patriótico en absoluto. Eso no es nada honorable. Entonces, creo que es muy importante que los colombianos lo sepan, porque estamos pensando en los beneficios de toda la sociedad. Alguien que quiera construir su ascenso al poder a través del caos, la desesperación, la frustración, ese no es el tipo de presidente que necesita Colombia en 2022″, concluyó Duque.

