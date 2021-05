Corrida de toros, homofobia y candidatura presidencial: los mea culpa de Humberto de la Calle

Humberto de la Calle (Colprensa-Diego Pineda)

En medio de un ejercicio reflexivo que empezó el concejal Carlos Fernando Galán en Twitter sobre contar los mea culpa que han tenido tanto en su vida personal como en la política, esta vez se le midió hacer el reto al exnegociador de paz y precandidato presidencial Humberto de la Calle.

En el video, el político liberal contó que de lo primero que se arrepiente es de haber tenido una cauchera cuando era niño para matar pajaritos, así mismo, de haber disfrutado de las corridas de toros, “ver sufrir a un animal me arrepiento de eso”.

De la Calle contó que también se arrepiente de que en su colegio haya perdido la sensibilidad y una vez afuera se convirtiera en un “burguesito” pensando en el éxito, en ganar plata y conseguir carros. “El coronavirus me ayudó porque he simplificado en mi vida y realmente hay muchas cosas sobrantes y también creo que los jóvenes están entendiendo eso, que el papel en la vida no es comprar y comprar”.

Entre sus mea culpas, el precandidato explicó que por mucho tiempo pensó que una relación de pareja funcionaba como el sistema solar donde él era el Sol y su pareja, un satélite que gira alrededor suyo. “He cambiado y por eso hoy creo que la lucha por la equidad de género, es un elemento esencial de una sociedad más abierta más incluyente”, sostuvo.

Otro detalle revelado es que desde el colegio le decían que la homosexualidad era una cosa de “pervertidos” y “enfermos”. “Para mí es una cosa del pasado, por fortuna lo logré superar y hoy sé que son simplemente personas que tienen su identidad y que tienen derecho, pero me arrepiento de no haber logrado ese conocimiento antes”, dijo.

Sobre su vida política sostuvo que se arrepiente de no haber enfatizado en que se aplicara en el país la constituyente que lograron en 1991. “Me faltó audacia y más empeño para que no se diluyera muy buena parte de lo que allí se dijo como hoja de ruta para Colombia”, relató.

Para Humberto de la Calle, en su rol como negociador en La Habana del Acuerdo Final de Paz con las Farc, fue un error haber dicho que no sería candidato presidencial y que meses más adelante estuviera en la contienda electoral como el candidato que defendía lo pactado.

“Reconozco que ante la arremetida y el peligro de que se pudiera perder lo logrado pues lancpe una candidatura presidencial, en lo que me equivoqué es en haber creído erróneamente que eso rescataba del acuerdo y al contrario, muchas personas terminaron alejándose más de él porque concluyeron que yo había obrado politizando el acuerdo”, comentó.

El liberal también se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo de paz mucho antes con la guerrilla, por las víctimas y por el dolor que un conflicto armado suscita en la sociedad. “Perdimos mucho tiempo en la búsqueda de la paz, la perdimos quienes estuvimos en la vida pública y también la perdió la guerrilla”.

Twitter

Humberto de la Calle se ha referido a la importancia de la construcción de consensos pues no está de acuerdo con el panorama de violencia que se ha creado en el país, incluso, sugirió detener la manifestación para que no sigan muriendo personas, ni hayan más heridos, ni violaciones a los derechos.

“El paro debe abrir espacio al abastecimiento. Suspender temporalmente movilizaciones a partir de mañana sin desistir reclamos. Fuerza pública a aplicar la mayor prudencia. Es la forma de aislar a los violentos cuyas acciones favorecen el autoritarismo”, fue una de las propuestas que hizo.

SEGUIR LEYENDO: