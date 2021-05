Por los bloqueos que afectan a las micro y pequeñas empresas se perdieron 300 mil empleos

Según Fenalco, a casi un mes del paro nacional, se han perdido 300.000 empleos. Foto: EFE/Carlos Ortega

A casi un mes de que inició el paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque, las consecuencias siguen afectando de sobremanera al comercio del país y según las estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) las pérdidas estarían por el orden de 3 billones de pesos.

En el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá City T.V., consultaron con La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) quienes señalaron que ese sector es el más afectado por las movilizaciones y bloqueos que se han registrado en el país en el último mes.

“Lo poquito que estaban teniendo de pedidos en sus empresas se están viendo obstaculizadas y se están perdiendo clientes y proveedores”, dijo en el noticiero María Alejandra Osorio, Subdirectora Ejecutiva Acopi Bogotá-Cundinamarca.

Las billonarias pérdidas también están relacionadas con los hechos de vandalismo que obligan a que los comerciantes cierren sus establecimientos.

“En 25 días de este paro, de los bloqueos, de los saqueos, del vandalismo que ha habido en Colombia se han perdido más de 3 billones de pesos en el comercio organizado del país”, explicó en Citynoticias Jaime Alberto Cabal, presidente Fenalco.

Y por supuesto la situación ya ha redundado con el incremento del desempleo en la ya golpeada economía.

“Se han tenido que cerrar cerca de 40.000 empresas de manera temporal o de manera definitiva y perder cerca de 300.000 empleos que serán muy difíciles de recuperar”, aseguró el presidente de Fenalco.

Por esta razón desde Acopi pidieron celeridad en las negociaciones entre el comité del paro y el gobierno Nacional para superar la crisis y encaminarse de nuevo a la reactivación económica en el país.

“La expectativa en la que está todo el país es la de que lleguen a un consenso, la de que en esa mesa de negociación haya unos planteamientos claros y unos planteamientos que puedan llegar a levantar los diferentes bloqueos”, agregó la Subdirectora Ejecutiva Acopi Bogotá-Cundinamarca.

<b>Así van los diálogos entre el gobierno Duque y el comité del paro</b>

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y ahora designado desde el gobierno Duque para el diálogo con el comité del paro, tras la salida del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló que ya está en revisión el preacuerdo que les propusieron los representantes del paro.

“Ratificamos la voluntad de avanzar en acuerdos con Comité Nacional del Paro, con el objetivo de que estos beneficien a todo el país. Trabajamos ahora en la validación del documento de preacuerdo referente a garantías de la protesta social” , dijo Archila en un video que subió a su cuenta de Twitter.

Según detalló el funcionario, contrario a los rumores que han corrido recientemente en redes sociales, en el documento de preacuerdo el Gobierno no ha renunciado a ninguna facultad o función que le corresponda a ellos o a ninguna entidad estatal. En particular, sobre este tema, es diferente que, hasta el momento, no haya sido necesario o adecuado utilizarlo.

En su pronunciamiento, Archila aseguró que se está trabajando rápidamente para que los diálogos se concreten, pero al tiempo señaló que esto no es sinónimo de que los acuerdos sean tomados a la ligera. Dijo que se está revisando cada punto para tomar las mejores decisiones posibles.

“Se está trabajando con toda la celeridad debida pero es importante entender que al igual de importante de que quede rápido es que quede bien. Hay temas los cuales necesitan validaciones legales y revisiones que corresponden y con absoluta responsabilidad”, sostuvo el consejero.





