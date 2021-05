Partido Liberal no respaldará al ministro de Defensa en la moción de censura en su contra

En una carta de 8 páginas el director del partido Liberal, César Gaviria, señaló que los congresistas de esa colectividad quedaban en libertad para votar la moción de censura en contra de Diego Molano. Foto: Infobae

Finalmente el Partido Liberal no respaldará a Diego Molano, el ministro de Defensa, en la moción de censura que se le inició respecto al manejo que se le ha dado al control del orden público en medio de las protestas con motivo del paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque.

En una nueva carta, el director de esa colectividad, César Gaviría, señaló que no votarán en bancada, pero que los congresistas que deben decidir sobre la suerte de Molano en el cargo debían hacerlo pensando en los valores del liberalismo.

“No haré bancada. Cada uno de nuestros parlamentarios debe pensar en qué le conviene a nuestro país. El evidente fracaso en la política de seguridad de nuestra Nación habla por sí mismo. Yo le pido a la bancada que al decidir sobre la moción de censura piense en los valores que son inherentes al Partido Liberal”, afirmó Gaviria en la misiva de 8 páginas que hizo pública el miércoles.

Allí mismo el director del liberalismo hizo una fuerte crítica al manejo que le ha dado Molano para controlar el orden público en las protestas del paro nacional, en medio de casi un memorial de agravios sobre cómo se encargó del tema sobre todo en Cali.

“En esa ciudad donde se dejó avanzar la anarquía de una manera desbordada. ¿Dónde estaba el señor ministro de Defensa para cambiar los mandos en vez de hacerse el de la vista gorda?¿Es ese su coraje? ¿No será que él tiene parte de la responsabilidad política de lo que ocurrió en Cali?”, señaló Gaviria.

Aseguró que hubo omisión desde el comandante de la Policía de la capital vallecaucana que tuvo como consecuencia un enfrentamiento armado entre ciudadanos.

“Tuvimos un director de la policía metropolitana de Cali que toleró toda clase de desmanes. Un señor que simplemente propició la política de llevar a la “gente de bien” a defenderse por la vía de las armas. Ocurrió con la complicidad, la indiferencia, y la falta de mando del señor director. Un director de la policía metropolitana que nunca ejerció el mando, toleró toda clase de abusos, y el uso indiscriminado de la violencia”, dijo.

También increpó que el ministro Molano hubiese impedido que el presidente Iván Duque fuera a Cali en ese momento de crisis.

“El señor Ministro de Defensa se empecinó en decir que la vida del Presidente estaba en peligro para impedir su viaje. Él es el responsable de la tal prudencia, de la visita de nuestro Batman presidente a Cali, cuando la ciudad sin excepción de colores políticos pedía la presencia del señor Presidente. Él, mientras tanto, aún no entendía que había que separar a los marchantes pacíficos de los terroristas”, agregó.

Se refirió además a la solicitud de visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno colombiano para hacer seguimiento de las protestas y del accionar de las autoridades.

“No hay razón alguna para que se obstaculice su presencia en Colombia. Como lo dice la CIDH, Colombia debería honrar sus compromisos internacionales. Claro que no me opongo a que los organismos de control les den colaboración a las organizaciones de derechos humanos, o que contribuyan a esclarecer las investigaciones, pero lo que les están pidiendo es complicidad en no dejar llegar la CIDH para evitar que vigilen las acciones de las autoridades”, explicó.

En ese comunicado el exmandatario criticó nuevamente la fallida reforma tributaria que proyectó el exministro Alberto Carrasquilla, de la cual dijo que era para guardar dinero y no para reinvertir en la clase media y con los microempresarios. Incluso lanzó dardos contra la Coalición de la Esperanza y su poco protagonismo en este momento crucial que atraviesa el país.

