Mariana Pajón buscará plaza a los Juegos Olímpicos de Tokyo en la Copa Mundo de BMX

Mariana Pajón lidera el equipo colombiana para la próxima válida de la Copa Mundo de BMX en Bogotá. Foto: Instagram @marianapajon.

Mariana Pajón ultima detalles de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El último escalón final dentro de este proceso de preparación será la válida de la Copa Mundo UCI Supercross de BMX, que se desarrollará desde los próximos 29 y 30 de mayo en la pista del Parque El Salitre de Bogotá y en el cual harán presencia varios referentes de esta disciplina a nivel mundial.

En dicho evento, Mariana, dos veces medallista de oro olímpica en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 en la modalidad de BMX Racing, intentará asegurar su plaza a Tokyo 2020 con su rendimiento en la Copa. “La clasificación olímpica termina el 31 de mayo en Bogotá. Ahí se definen todos los cupos numéricos, porque los países ya deciden quién va internamente”, dijo Pajón hace algunas semanas en diálogo con France 24.

Recordemos que en el 2018 la bicicrosista antioqueña sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda mientras competía en la Copa Mundo de Holanda. Casi un año después, Mariana regresó a las pistas y pudo empezar a retomar su nivel competitivo, sin embargo, confesó que ella se vio beneficiada por el aplazamiento de de las justas: “Fui de las pocas atletas que le convino que los Juegos Olímpicos fueran aplazados porque me dio tiempo para prepararme y terminar de recuperarme. Me siento muy bien, cada vez más fuerte, cada vez más segura en la pista”.

Dentro de la puesta a punto, delató, no solo es necesario fortalecer sus extremidades, sino trabajar en el apartado psicológico para tener, entre otras cosas, seguridad y confianza en sí misma: “La parte mental es fundamental, y yo también tengo un entrenador mental. Debe ser algo normal y debe uno afrontarlo con madurez y altura. Cuando tú estás bien, se lo puedes transmitir a los demás, incluso a lo que quieres y a tus sueños”.

El objetivo para Mariana está claro y, si logra hacerse con uno de los cupos, intentará dejar la bandera de Colombia en alto una vez más. Así lo hizo saber durante una entrevista con el sitio oficial de los Olímpicos: “Tokyo 2020 es muy importante para mí. Si llego, significará que he alcanzado mi máximo nivel y me habré superado una vez más. Quiero sentir cosas que nunca he sentido. Quiero sentir esa adrenalina nuevamente al comienzo de la carrera y obviamente, quiero que los colores de Colombia vuelvan a la cima, pero, sobre todo, quiero disfrutar y recordar todo lo que sucederá en esta competencia”.

Mariana Pajón tras levantar su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Foto: Colprensa.

En medio de las críticas por parte de varios sectores sobre la realización de los Juegos Olímpicos por la pandemia de la COVID-19, lo cierto es que, hasta el momento, están programados para celebrarse del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto. Además, hasta la fecha, el Comité Olímpico Colombiano ya confirmó 44 atletas de la delegación nacional para las justas.

Equipo colombiano y programación:

El seleccionado colombiano, dirigido por Germán Medina, contará en sus filas con un total de siete atletas en las categorías élite y sub-23, damas y varones. Además de Mariana Pajón y Carlos Ramírez, este último medalla de bronce en los Olímpicos de Río 2016, también dirán ‘presente’ Diego Arboleda, Vincent Pelluard, Santiago Santa, Juan Camilo Ramírez y Gabriela Bolle.

El cronograma de atividades dará inicio el viernes 28 de mayo con los entrenamientos oficiales, en los cuales, a partir de las 9:00 de la mañana, los equipos de cada categoría tendrán la posibilidad de hacer el reconocimiento de la pista y una actividad precompetitiva. Ya para el sábado y domingo se disputarán las competencias oficiales, que otorgan puntos para la clasificación UCI, y con ello, cupos a los Juegos Olímpicos.

SEGUIR LEYENDO: