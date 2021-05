‘Orgullosa’, la canción inédita de Diomedes Díaz con la que conmemoran su nacimiento

Orgullosa, el merengue de Diomedes Díaz que fue publicado tras 34 años de haber sido grabado. Foto: Sony Music.

Aunque han pasado siete años desde la muerte del cantante y compositor vallenato, Diomedes Díaz, el legado musical del ‘Cacique de la Junta’ sigue más vivo que nunca. Este miércoles, para celebrar el que habría sido el cumpleaños número 64 del artista, salió a luz el tema inédito ‘Orgullosa’, una canción que fue grabada en 1987 y que no había sido publicada hasta ahora.

“Cuando yo te recuerdo morenita no me puedo explicar lo que me da. Yo siento que me da una rasquiñita ay, la emoción no la puedo soportar. Yo siento que me da una rasquiñita, la emoción no la puedo soportar”, es el primer verso con el que inicia la canción que el cantautor guajiro había grabado para su álbum Incontenibles, pero que finalmente, nunca fue publicada.

Sin embargo, siguiendo la tradición del Cacique, de celebrar su cumpleaños cada 26 de mayo con el lanzamiento de un disco, Sony Music, tras un arduo trabajo de producción y remasterizado, decidió publicar 34 años después de su grabación, el tema ‘Orgullosa’.

La canción que fue encontrada dentro de un extenso archivo de la disquera que no había sido digitalizado, para ese entonces solo contaba con la voz de Diomedes y estaba acompañada del acordeón de su compañero, Gonzalo Arturo ‘El Cocha Molina’, pero para su lanzamiento se le añadió el bajo eléctrico, cuidando siempre “todos los detalles para que no se le perdiera el sonido de ese momento.”, contó el acordeonero en entrevista con el diario El Universal.

En diálogo con El Heraldo, El Cocha Molina explicó que el tema no había visto la luz hasta ahora, porque cuando grabaron el LP Incontenibles, tenían 13 temas que serían publicados, pero la compañía disquera siempre dejaba un tema por fuera para que se lanzara en el álbum de fin de año Fiesta Vallenata. Sin embargo, ‘El Rey Vallenato’ contó al medio que la canción no salió porque Diomedes solía “emocionarse y grababa en octubre dos nuevas, las cuales lanzaba como aguinaldo a sus seguidores”.

“Leandro Díaz predijo en El bozal, tema que grabó Diomedes con Colacho Mendoza, que ya nadie quería hacer merengue y enhorabuena la Sony se topa con esta joya que va a gustar porque durante la pandemia la gente ha escuchado pura música de catálogo para evocar el ayer.”, expresó el acordeonero al mismo medio.

Molina además agregó a El Universal que la publicación de ‘Orgullosa’ además de ser importante porque con ella se recuerda al ‘Cacique de la Junta’, también permite evocar los sonidos de antaño, pues al ser análogos, se logra escuchar los instrumentos en plenitud.

“En este tema se escucha a un Diomedes en todo su esplendor, con unos 27 años. En ese tiempo yo tenía 19 y todo eso se refleja en el producto. Esto servirá para evocar esas composiciones de aquel tiempo, ricas en melodía, con la marca registrada de Chente Munive (compositor del tema). Es un merengue que le canta a la mujer.”, señaló El Cocha Molina en entrevista con el periódico El Tiempo.

Con el lanzamiento de ‘Orgullosa’, el acordeonero valduparense también aprovechó en su diálogo con El Universal para recordar el talento de Diomedes Díaz, pues calificó su voz como “muy rica en melodías, sobre todo a la hora cantar alto”, y además resaltó que el ‘Cacique de la Junta’ se destacaba entre los demás artistas pues podía cantar en horas de la mañana, pues no se levantaba con la voz destemplada, a diferencia de los otros cantantes quienes debían grabar en la noche, debido a esa dificultad.

“Para mí, Diomedes era un tipo brillante, porque él transmitía, irradiaba lo que cantaba. Es muy difícil encontrar un cantante hoy así, pasarán cien años hasta que aparezca un nuevo Diomedes.”, aseguró El Cocha Molina al mismo medio.

Escuche aquí ‘Orgullosa’, el tema inédito de Diomedes Díaz





