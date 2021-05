“No pienso pagar con la misma moneda”: Epa Colombia se refiere a Alejandra Azcárate

El pasado domingo una avioneta con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue incautada en el aeropuerto El Embrujo, en la isla de Providencia (Archipiélago de San Andrés). La aeronave había salido desde Bogotá con supuestas provisiones humanitarias y tapabocas, pero al aterrizar se comprobó el ilícito. El avión está afiliado a una de las empresas de Miguel Jaramillo, esposo de la presentadora, actriz y comediante, Alejandra Azcárate.

En redes sociales los memes y comentarios sobre la grave situación no se hicieron esperar y el nombre de la actriz fue tendencia todo el día, por eso algunas personas se tomaron el atrevimiento de preguntarle a Daneidy Barrera Rojas, ‘Epa Colombia’ sobre la comediante. Pero su respuesta recordó algo que sucedió hace unos años.

“Yo no voy a hablar nada de esa marica. Ella una vez habló mal de mí y me pordebajeó cuando lo del Transmilenio y yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quién hace con su vida un candelero. Normal”, dijo antes de reírse.

Daneidy se refiere a las declaraciones de Alejandra Azcárate cuando se difundió su video destruyendo una estación de Transmilenio que terminó con un proceso judicial. En su momento, la comediante escribió que no difundía el video de “Epa” e invitó a replantear lo que es un influenciador.

“No difundo el video de “Epa” porque no le cabe el Colombia (…) ¿Ese es el ejemplo de un figurín digital? Que esto nos sirva para replantear el concepto de lo que es un influenciador”, escribió Azcárate en su cuenta de Twitter.

Entre la polémica, la también presentadora y cónyuge de Miguel Jaramillo había guardado silencio ante los medios pero, en la mañana de este miércoles, la mujer conversó con W Radio. En primer lugar, señaló que el avión se encuentra en un contrato de comodato y pertenece a Interandes, empresa en la que su esposo figura como representante legal. “Pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo”, aseveró en la emisora.

Además, aclaró que el avión no fue prestado por Fernando Escobar, socio de su marido, sino que fue cedido por medio de alquiler. “Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. Escobar contaba en esa empresa con cinco pilotos autorizados por la Aerocivil. Pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni están contratados por nómina. Se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado. El señor Juan Cadena, quien comete este hecho y fue detenido, estaba dentro del grupo de esos cinco pilotos”, explicó.

Se trata de la aeronave N722KR, serie LJ-1065 a la empresa que se le concedió el permiso de explotación es Interandes Helicópteros S.A.S, cuyo representante legal es Miguel Jaramillo Arango, esposo de la actriz. Según el documento privado de constitución, la empresa fue constituida el 5 de diciembre de 2012 en Bogotá con un capital de $130 millones pagados por partes iguales entre Jaramillo y Fernando Alfonso Escovar Langebeck, especificó la agencia. Sin embargo, el hombre no ha sido señalado por cargo alguno.

Por otro lado, Daneidy Barrera Rojas dijo que se quería ir de Colombia “Amiga estoy buscando alguien que me enseñe inglés, lo pago rebien, yo pago rebien a la persona que me enseñe a hablar inglés. Amiga me voy a desaparecer de aquí amiga, me voy a ir. Yo le dije al presidente Iván Duque necesito que me quite los delitos para poder irme del país”, dijo ‘Epa’, con una sonrisa que delataba su felicidad.

