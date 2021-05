‘Epa Colombia’, emocionada por los avances con su segunda distribuidora

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, a través de su perfil oficial en Instagram compartió con todos sus seguidores en un compliLado de historias lo que sería el avance de su nueva distribuidora de productos de cuidado para el pelo que llevan su popular nombre.

Según ella misma lo manifestó en la seguidilla de videos, la que sería una casa esquinera en un popular sector industrial de la capital del país, es su sueño hecho realidad y lo ha conseguido con el apoyo de sus seguidores y quienes hoy en día le sirven de distribuidores autorizados de sus productos en todo el país.

“Claro amiga, entonces vea, esto lo logré con Dios y contigo. Vea amiga entonces compré esta, esta la compré yo y esta es la que yo quiero comprar amiga, yo quiero que tú me ayudes a comprar esta casa, va a ser mía amiga y después compro esta querida para cada día seguir creciendo”, mencionó la empresaria bastante emocionada por los logros que ha conseguido con su trabajo y esfuerzo.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', abrirá una peluquería al norte de Bogotá. Foto: Redes

En las historias se puede apreciar la enorme casa que adquirió la influenciadora, quien llena de felicidad mostró las instalaciones de la nueva bodega en la cual distribuirá sus productos.

Adicionalmente, contó a sus seguidores que todos los días debe seguir trabajando, que todo lo que tiene lo ha conseguido vendiendo sus keratinas, pidiéndole mucho a Dios que pueda seguir apoyando a miles de personas que se están quedando sin empleo, incluyendo además, su apoyo al paro nacional.

“Ay es que usted todavía vendiendo keratinas y en lo que estamos?... Amiga es que el gobierno no me va a pagar el arriendo, tampoco le va a pagar a mis empleados, entonces si yo no me levanto a trabajar todos días, quién más lo hace por mí amiga”, señaló la popular empresaria.

Entretanto, la joven empresaria señaló que entre las muchas cosas que la tienen emocionada de su empresa, se destaca una comunicación de Amazon, en la que le demostraron interés en comercializar sus productos capilares, que podrían llegar a personas en el extranjero.

“Cuando uno hace las cosas bien, le va bien amiga, vea nadie le va a ayudar a uno. Si tú mismo no te esfuerzas y dices ¿qué quiero para mi vida?, pues no vas a lograr nada”, mencionó Epa Colombia, motivando a sus seguidores a luchar por sus sueños.

Además, invitó a sus millones de espectadores para que le escriban en caso de que quieran llevar a cabo un emprendimiento, pues dice que tiene claro lo que se debe tener en cuenta para la planeación de su negocio.

A finales de abril, ‘Epa’ contó a sus seguidores que luego de muchos años había decidido empezar una carrera universitaria. La bogotana expresó que fueron varias de sus clientas y fanáticas las que le habían sugerido que estudiara, así que decidió escuchar esos consejos y eligió estudiar una carrera que le servirá para gestionar mucho mejor sus negocios.

Cabe resaltar que, es tal el éxito que ha tenido su empresa de keratinas, que hace poco Daneidy compró un vehículo convertible Mazda Mx5, avaluado en cerca de 130 millones de pesos, una camioneta Mazda CX30, y no solo eso, hace algún tiempo, Diana Celis (su pareja) una lujosa moto tipo scooter de marca BMW que, en el mercado colombiano, tiene un costo de entre 35 y 37 millones de pesos.

