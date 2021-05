Congresistas explican el altercado que ocurrió en la plenaria de la Cámara

Luego del altercado entre miembros de la oposición y el Centro Democrático el pasado 25 de mayo, algunos de los presentes contaron su versión de lo ocurrido. Inti Asprilla, miembro de la Alianza Verde explicó la razón por la que reaccionó airadamente y afirmó que miembros de la Policía intervinieron en la discusión de manera intimidatoria.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar aseguró que desde la bancada de gobierno lo único que hizo fue pedir respeto por los uniformados.

<b>.</b>“No es cierto lo que manifiesta el representante Asprilla, la bancada del Centro Democrático pidió respeto por el tiempo que tenían cada uno de los congresistas para hablar. Como no se cumplió esta regla hicimos el reclamo, al señor Inti lo mandan a callar y él se viene en contra mía y varias veces le dije si estaba seguro que había sido yo de manera airada y como santandereano también me salí de casillas, porque yo no creo que nosotros debemos aguantarnos los improperios de una persona que quiere además con gritos arrebatarnos nuestras posiciones”