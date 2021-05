“Fui como quería pisar esa alfombra”: Karol G habló de su transparente vestido en los premios Billboard

Karol G en los premios Billboard. Foto: Instagram @karolg

Karol G superó un importante escalón de la música mundial al recibir en Los Ángeles el premio a Artista Latina del Año en la reciente edición de los premios Billboard. Al escenario, donde también interpretó dos de los éxitos que la tienen en los primeros lugares de las listas musicales, llegó con un vestido ceñido y brillante que causó sensación en los espectadores y la prensa internacional.

La ‘Bichota’ pisó la alfombra roja de Billboard con un vestido de color plateado, transparente y brillante, que combinó con diamantes Isabella Chan y zapatos Le Silla, junto con un color de cabello azul aqua o cyan.

Poco quedó a la imaginación con su llamativo vestido, como reconocieron varios titulares. A parte de ser merecedora del premio a la artista femenina del año, la prensa también elogió su atrevido estilo para ser una de las protagonistas de la noche.

Karol G afirmó en diálogo con W Radio que no lo esperaba y que ya ha empezado a recibir muchas propuestas musicales y de marcas para poder continuar con su proyecto profesional. Así mismo, explicó cómo eligió su vestido y qué la motivó a llevarlo a esta primera gala Billboard.

“Yo he recibido tantas críticas en todo lo que he hecho en mi carrera que lo único que he hecho, en los últimos meses, es dedicarme a vivir la vida que yo quiero vivir y quiero llevar sin estar pendiente en lo que dicen otras personas”, señaló sobre la pregunta de si dudó en usar ese vestido.

Aseguró que no está pendiente de las tendencias de moda o los estilos usuales, sino que trata de adaptar lo que le gusta a la forma en la que se quiere ver. “Trato de no pensar, pero este en especial llevo los últimos tres o cuatro meses de mi vida entrenando durísimo, poniendome la tarea de estar muy disciplinada con mi trabajo, con mi cuerpo”, afirmó.

Según dijo, desde hace varios meses tenía el referente de ese vestido de cristales y quería combinarlo con su color de cabello. “Me arriesgué, dije este es el vestido que yo quiero llevar. Me sentía tan bonita, tan segura ese día, no sé cómo explicarlo, yo siento que fui como quería pisar esa alfombra”, sostuvo Karol G.

Karol G - Colprensa

Billboard llamó la abertura frontal del vestido de Karol G como “reveladora” y registró que la artista colombiana se sintió nerviosa antes de su gran noche, pero llegó a la interpretación de sus éxitos para mostrar cómo se siente como mujer y empresaria.

La cantante también contó cómo fue la escritura de ‘Bichota’ uno de sus principales éxitos en el 2020. Según dijo, después del éxito de ‘Tusa’ no sabía cómo podría continuar a la altura del recibimiento que tuvo ese sencillo. En el aislamiento de la pandemia reflexionó y vio sus triunfos, logros y el lugar donde estaba y decidió sentarse a escribir una canción que expresara, en su propia forma de hablar, “la fuerza y el poder que yo sentía como mujer”, le dijo a la W Radio.

La artista aseguró que no tiene ningún conflicto con Rosalía, como afirmaban algunos seguidores. Según la colombiana, no son las más cercanas o amigas, pero se respetan mutuamente y se han acompañado en el lanzamiento de canciones mutuamente en varios momentos.

Finalmente, en la W Radio, la artista contó que se siente tranquila emocionalmente, “pero obviamente después de una relación donde se compartieron tantas cosas, vivimos tantos procesos, hubo tanto crecimiento, de la nada no se borran las cosas”.

Afirmó que como lo manifestaron en un inicio, ambos decidieron separarse por los caminos distintos que iban a tomar, conservan un cariño mutuo y especial y está pendiente de la carrera de Emanuel, o su expareja Anuel AA.

