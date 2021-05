Fiscalía desestima hipótesis que indica que Sara Sofía Galván fue regalada o vendida

Este 25 de mayo en la tarde se volvieron a conocer avances acerca del caso de Sara Sofía Galván, quien desapareció desde finales de enero de este año en Bogotá. Según la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado del proceso, la probabilidad más grande es que la menor sí fue tirada al río Tunjuelito. Este anuncio desestima la hipótesis de que Sara haya sido vendida o regalada a terceros.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía anunció que se enfocará en realizar operativos de búsqueda por el río y en los predios aledaños a su cauce.

Hay que recordar que las últimas acciones concretas alrededor de este caso justamente están relacionadas a operativos de búsqueda en el río. Esto se debe a que a finales de marzo, Carolina Galván, madre de la menor, y Nilson Díaz, su expareja, declararon ante las autoridades que Sara murió el 27 de enero y tiraron el cuerpo en el río Tunjuelito. La primera en revelar esta versión fue Carolina, enlodando al hombre.

“A las 6 de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ¡Caro, venga!, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó” - Carolina Galván

En el relato de Carolina abundan detalles sobre cómo ambos fueron indiferentes con los síntomas de la niña. También reveló que posterior al deceso, Díaz envolvió a la niña de pies a cabeza con una cobija azul, la metió en un costal y la dejó en la sala. Dos días después, según el relato de la madre, Nilson le confesó que había tirado el cuerpo de Sara Sofía a un caño del barrio Class Roma, en la localidad de Kennedy.

“Me confiesa y me dice: Yo desaparecí el cuerpo de Sarita (...) después le pregunté a Nilson por el cuerpo de la niña. Él se hacía como el bobo, no me quería decir nada, entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba el cuerpo de Sarita y él me dijo: ‘Yo lo tiré en el caño’. No me señaló el sitio exacto de dónde tiró el cuerpo de Sarita, a pesar de que yo le insistí que dónde estaba y siempre me decía que en el río” - Carolina Galván