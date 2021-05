Este martes Diego Molano se enfrenta a una nueva moción de censura: esto fue lo que dijeron familias de las víctimas

Mocion de censura, Diego Molano frente a la familias de las víctimas que murieron en manifestaciones.

Durante la plenaria del senado, Miguel Murillo y Milena Meneses, padres de Santiago, joven que habría muerto por un disparo de la policía en las protestas de Ibagué, pidieron al ministro de Defensa, “ponerse en los pies de las víctimas” de violencia policial. Por su parte, Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, universitario baleado en el viaducto de Pereira le dijo a Molano: “Los jóvenes no somos vándalos, somos el pueblo que persiste.”

La muerte de estas dos personas, que consternaron al país en medio la jornada de manifestaciones que se viven en Colombia, fueron citadas durante la moción de censura y en voz de sus familiares dieron a conocer su mirada frente al accionar de la fuerza pública.

Sidssy, hermana de Lucas, el hombre que se convirtió en el rostro de las víctimas de las marchas en Colombia, luego de morir al ser herido con ocho disparos, señaló durante el debate: “señor Diego Molano, quien sobre sus hombros lleva el cargo de ministro de Defensa de Colombia, ha respondido de manera hostil, sanguinaria y anticonstitucional para con un pueblo legal que hace uso de las herramientas que otorga un estado democrático”, dijo la joven agregando que como ciudadana, activa en las manifestaciones, ha sido testigo de la “brutalidad del Esmad” y la fuerza desproporcionada que han ejercido los policías en contra de los ciudadanos que salen a las calles a marchar.

“Mi hermano fue asesinado dentro del marco de sus órdenes ministro, mis hermanos en Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y toda Colombia están siendo asesinados, torturados, violados bajo sus órdenes. Es una actitud cobarde cuando se escudan en teorías conspirativas. Usted y el actual presidente prolongan la violencia en el país, el desprecio por la Minga, la violación de los Derechos Humanos, el racismo”, expresó la familiar de Lucas.

Al finalizar, la joven les dijo a los funcionario del recinto: “hoy es importante resaltar que las manos de ustedes, los congresistas, está la decisión de detener esta violencia o ser cómplices de ella y las víctimas vigilaremos cada uno de sus votos”.

En el caso del joven Murillo, sus padres quien en medio de lágrimas no logran entender su pérdida, manifestaron en el debate:

“No sé mucho de política, no tenemos preparado como tal un discurso, pero queremos ser escuchados como víctimas”, dijo el padre del joven, quien además, señaló que su familia y en general los colombianos, esperan ser protegidos por el ministro de Defensa y su gestión pero han sentido todo lo contrario.

El padre del joven precisó: “Nosotros queremos que el ministro Diego Molano nos proteja pero cuando él ha salido en esas entrevistas vemos que es una persona que no quiere la paz, que quiere es el poder, sacar la fuerza pública y no queremos que esto pase más, porque en el caso de mi hijo Santiago Andrés Murillo, el estaba a dos cuadras de su casa, hay videos que demuestran lo que pasó, nunca usó la fuerza, nada él no representaba ningún peligro para ninguno”.

Por su parte, Milena Meneses, madre de Santiago explicó que su hijo fue asesinado sin estar haciendo nada malo y detalló: “Yo solo quiero que los aquí presentes sepan que hay bastante evidencia probatoria, no solamente testimonios, hay videos, donde muestran que mi niño fue impactado por el arma del mayor Jorge Mario Molano Bedoya. Venía solo, no representaba ningún peligro para nadie, estaba a escasos 300 metros de su casa y ya había dispersado la manifestación, entonces no es justo que a mi hijo un oficial por simple voluntad le haya puesto la pena de muerte”, puntualizó la madre del fallecido joven.





