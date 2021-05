Duván Zapata se confiesa: no le gusta su apodo, el gol que más recuerda con Colombia y su nuevo ‘look’

Duván Zapata le anota gol a Argentina en el debut de la selección Colombia en la Copa América 2019. REUTERS/Edgard Garrido

A falta de diez días para que la selección Colombia enfrente a Perú por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Catar de 2022, el programa ‘La Interna’, que se transmite en las redes sociales del combinado tricolor, entrevistó a Duván ‘El Toro’ Zapata, referente en la delantera ante la ausencia de Radamel Falcao García.

Zapata, que esta temporada anotó 19 goles con el Atalanta —15 en la Serie A, 3 por Liga de Campeones y 1 por Copa Italia— reveló la anotación que más recuerda con la selección, el origen de su apodo, el nuevo look de su cabello y hasta el apodo de su hijo. Aquí, sus respuestas.

El gol que nunca olvida

“El que le hice a Argentina en la Copa América (2019). Fue el primer partido y también era mi primera Copa América, así que ese es el que recuerdo con más emoción”.

Dato: En ese entonces, con Carlos Queiroz como técnico, la selección Colombia venció al cuadro albiceleste 2-0 en su debut en el torneo continental. El otro tanto fue anotado por el hoy delantero del América de México, Roger Martínez.

Tímido, solo fuera de las canchas

“Me lo han dicho y siempre lo noto. Cuando entro al campo me transformo. Esa timidez que pueda tener como persona, se me va. Me gusta porque puedo entrar al terreno de juego y estar libre, ser yo, demostrar todas mis condiciones”.

Dato: El debut de Duván Zapata en el equipo patrio fue el 23 de marzo de 2017, cuando todavía era dirigido por el técnico argentino José Néstor Pékerman, que encaminó a Colombia a dos mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018. El debut se dio en el 1-0 contra Bolivia, en el estadio metropolitano de Barranquilla

No acaba de aceptar que le digan ‘El Toro’

“Es un apodo que no termino de aceptarlo pero sé que para todo el pueblo colombiano soy ‘El Toro’. Me lo trago y acepto”.

¿De dónde surgió ?

“La verdad no sé. No es que me lo hayan puesto los muchachos... La gente, la hinchada me lo puso”.

El apodo que escogería

“A veces me hago esa pregunta y tampoco tengo una respuesta. Piensa en cosas y digo ‘no no’, así que no sabría qué responder”.

Dato: ‘El Toro’ debutó en el América el 18 de mayo de 2008, día que marcó su primer gol en la derrota 2-3 contra Boyacá Chicó, en condición de visitantes. Su primer hat-trick llegó tres años después, en el Torneo Apertura enfrentando al Deportivo Pereira.

¿Por qué las trenzas?

“Con mi esposa decidimos dejarle crecer el cabello a mi hijo menor y al inicio como que no le gustaba, decía que en la escuela todos lo miraban, le querían tocar el cabello; en ese entonces era un poco tímido, ahora es un demonio. Para darle coraje me lo dejé crecer yo también y que se identificara un poco... Ahora le gusta, incluso lo tiene súper largo; yo ya me dejé el cabello largo, tengo mi look particular”.

Dato: Desde 2013, Duván Zapata ha jugado en Italia (Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta), anotando 111 goles. Mientras estuvo en América de Cali, donde debutó, marcó 13 tantos, y en Estudiantes de la Plata, donde militó antes de llegar al viejo continente, 22.

‘Duvancito’, su hijo

“Llega a la casa contando, dice que lo llaman ‘Duvancito’ y a él le gusta, se pone contento”.

Dato: Uno de los equipos que estaría interesado en Duván Zapata sería el West Ham, según la prensa inglesa, pero su club no tendría intención de dejarlo salir-

