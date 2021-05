Presidencia confirma que entrevista en inglés a Iván Duque la hizo su propio equipo de comunicaciones

No cesa la controversia por el video que se viralizó en la noche de este viernes 21 de mayo donde se ve al presidente de Colombia, Iván Duque, hablando en inglés sobre la crisis social que atraviesa Colombia por cuenta del paro nacional, y que fue causada por un descontento generalizado de la ciudadanía en varias ciudades y municipios; la emisora Caracol Radio hizo nuevas revelaciones sobre el origen del clip.

Aunque al parecer la entrevista dura varios minutos, en Twitter se viralizó únicamente la respuesta que el mandatario dio cuando lo indagaron sobre si “¿están usando la crisis para desestabilizar al gobierno y ganar las elecciones en 2022?”.

Su contestación desató la polémica de cientos en redes, pues Duque responsabilizó del paro y lo que se desprende de este al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y aseguró que las protestas acogen fines políticos. La declaración no cayó para nada bien pues muchos reclaman que desconoce el clamor de millones de colombianos que salieron a protestar en contra de la reforma tributaria, la reforma a la salud, la violencia contra líderes sociales y otras varias peticiones en las que responsabilizan a su Gobierno, que ha intentado sin éxito detener las manifestaciones a través de encuentros y diálogos con sectores puntuales.

“Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté (Petro) dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar durante todo mi gobierno. (...) Su propósito era no dejarme gobernar”, expresó el primer mandatario.

Ese fue uno de los fragmentos de la respuesta de Duque en la entrevista en video que, en primera instancia, fue divulgada por el periodista Gustavo Gómez de Caracol Radio y que luego otros usuarios de la red social como congresistas y artistas difundieron masivamente.

Luego de varios trinos y duros comentarios contra el jefe de Estado y su pronunciamiento, en la mañana de este sábado el mismo Gómez aseguró que el medio para el que trabaja logró establecer con fuentes cercanas a la Presidencia de la República, que el pronunciamiento del presidente no fue en una entrevista internacional, como se pensó inicialmente.

De acuerdo con la frecuencia radial, quienes sostuvieron diálogos con el equipo de prensa de la Casa de Nariño “la entrevista fue hecha por el equipo digital de Palacio para compartir la postura del presidente frente a varios temas de interés nacional”, recoge el medio, mientras que anunciaron que en el transcurso de esta semana estarán saliendo otros fragmentos del pronunciamiento de Iván Duque.

Tras la actualización de la noticia, varios usuarios en Twitter aseguran que llama la atención que, si el pronunciamiento del presidente Duque fue hecho en diálogo con la Presidencia, no habría necesidad de que se grabara en inglés pues en Colombia se habla español.

Además, dicen algunos tuiteros, el presidente pudo hacer uso de su programa ‘Prevención y Acción’, que se transmite de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por la televisión nacional, para hacer las acotaciones relacionadas a la difícil y profunda crisis social que vive Colombia actualmente.

“(...) ¿Quién podría estar interesado en generar una crisis sanitaria masiva derivada de un pico de casos nuevos que han sido provocados por nuevas aglomeraciones de personas? Aquellos que quieren hacer crecer sus ambiciones políticas a través del caos”, menciona el mandatario de los colombianos en el video, mientras envía un mensaje a los ciudadanos para que voten con conciencia el otro año:

“Eso no es patriótico en absoluto. Eso no es nada honorable. Entonces, creo que es muy importante que los colombianos lo sepan, porque estamos pensando en los beneficios de toda la sociedad. Alguien que quiera construir su ascenso al poder a través del caos, la desesperación, la frustración, ese no es el tipo de presidente que necesita Colombia en 2022″, concluyó Duque.