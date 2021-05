“Qué incompetente tenemos al timón”: fuertes críticas de Iván Mejía al gobierno de Iván Duque

El comentarista deportivo Iván Mejía lanzó duras críticas al gobierno de Iván Duque y a sus aliados. Fotos: Colprensa, Reuters

En el momento, la imagen del presidente Iván Duque presenta un descenso en las encuestas. En el último sondeo de Guarumo-EcoAnalítica, se ve que el mandatario cayó 16 puntos en favorabilidad desde la última consulta con 40,9% de aprobación. A su vez, se ha encontrado con nuevos detractores entre personalidades y celebridades reconocidas en el país. Entre ellos, el comentarista deportivo Iván Mejía quien, desde su retiro, sigue siendo activo en su cuenta oficial de Twitter.

Entre comentarios de fútbol nacional e internacional, a pesar de su cariño por el deporte, estuvo siempre en contra de la Copa América y, con motivo del paro nacional, incluso le dio ‘retweet’ a un video del opositor Gustavo Petro que lo considera “estadista”.

Trino de Iván Mejía

“El pico alto de la pandemia, las dolorosas circunstancias sociales que vive el país, la ausencia total de interés de la gente son motivos más que suficientes para cancelar el ‘negocio de los Bandis’ de la Conmebol. No rotundo a la Copa America”, dijo el comentarista en su cuenta oficial de Twitter. Incluso, dijo que Duque le iba a “echar encima” a la Fiscalía a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en caso de que él rechazara la Copa América.

Sin embargo, su último trino sería una dura crítica e insulto al presidente de Colombia. Antes de que Ernesto Lucena, ministro del Deporte, desmintiera su posible salida del cargo, se hablaba de Guillermo Herrera como posible reemplazo. El mismo tiene experiencia como viceministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos y demás cargos relacionados con economía e infraestructura.

Frente a esto, Mejía no esperó para mostrar su descontento. “Ha jugado blanquitas, tute, la lleva, cucli... ¿Qué actividad ha tenido con el deporte? El sub no le pega a media, qué incompetente tenemos al timón”, expresó en su cuenta.

Trino de Iván Mejía

Además, llamándolo -tal como muchos detractores- ‘subpresidente’, el comentarista deportivo remató sugiriendo que lo que quería el mandatario era jugar al fútbol con estrellas como Neymar y Lionel Messi. “Duque esta muy triste: no podrá hacer cabecitas con Messi, ni jugar 21 con Neymar. Que contrariedad para el sub”, aseveró en la red social.

Trino de Iván Mejía

Incluso, después del trino sobre el posible nombramiento de Herrera en MinDeporte, criticó a Marta Lucía Ramírez y su posible desempeño como canciller. “Lo que nos vamos a reír y los ‘osos’ que vamos a pasar ante el mundo con la cotorra Martuchis en minrelaciones exteriores”, señaló el periodista a sus más de 500 mil seguidores en la red social.

Trino de Iván Mejía

El pasado 18 de mayo, también en contra de los cercanos al gobierno de Duque, el periodista criticó a Álvaro Uribe Vélez por su trino referenciando una “revolución molecular disipada”, citando teorías de ideólogos vinculados con presuntas muestras de neonazismo.

“Revolución molecular disipada es igual a golpe de estado militar de ultraderecha? Es tan solo una pregunta”, dijo Mejía, en crítica al expresidente y mentor del actual mandatario en época electoral.

A pesar del retiro de la Copa América a Colombia por parte de la Conmebol, Ernesto Lucena, jefe de la cartera del Deporte, salió a afirmar que no salía del cargo.

Fue en un encuentro con medios de comunicación donde el ministro del Deporte se encargó de desmentir la información sobre su posible salida del puesto: “ni yo he renunciado, ni el presidente me ha pedido la renuncia, así que sigo trabajando por el deporte de este país y por vibrar siempre con grandes eventos como este”, sentenció el jefe de la cartera deportiva desde las puertas de la Casa de Nariño.

