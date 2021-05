Esto es, en pesos, lo que Colombia dejó de recibir por no realizar la Copa América

La Conmebol confirmó que la Copa América ya no se realizará en Colombia. Foto: Conmebol.

Este jueves 20 de mayo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) negó la propuesta del Gobierno Nacional para que la Copa América se aplazara para finales de 2021, de tal manera que el encuentro no se realizará en Colombia. Al respecto, en las últimas horas, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, indicó que ante esa decisión, las pérdidas del país estarían cerca de los $20.000 millones de pesos.

Según contó Lucena en entrevista con Caracol Radio, desde 2019, el Gobierno Nacional invirtió alrededor de 12.500 millones de pesos en los estadios de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali con el fin de adecuar y mejorar la iluminación y demás aspectos tecnológicos y de comunicaciones de las estructuras deportivas para los respectivos encuentros.

“Y sobre esa base siempre dijimos que las expectativas que había de ingresos de la Copa América eran de alrededor de $45.000 a $50.000 millones de pesos, si teníamos el aforo original”, señaló el ministro de Deporte a la emisora, aclarando que el estimativo de esas cifras se hacía teniendo en cuenta que los encuentros se hicieran con el aforo completo, es decir, el que se tenía antes de la pandemia.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Deporte, minutos después agregó al medio que para la fecha, el gobierno consideró que si hubieran sido aceptados con la propuesta que presentaron, los ingresos que pudo haber recibido Colombia con la Copa América serían de alrededor de 15.000 a 20.000 millones de pesos.

En otra entrevista que otorgó después Lucena a la W Radio, el ministro de Deporte en cambio indicó que el Gobierno Nacional no hablaba de pérdidas, puesto que “la única inversión que hizo el Estado fue la de los estadios que, en todo caso, ya se venían haciendo”.

En su diálogo con Caracol Radio, igualmente, el ministro de Deporte señaló que desde el Gobierno Nacional consideraban que la Conmebol les dio una respuesta demasiado pronto, a lo que manifestó que la decisión afectará a Colombia, pues desde el Estado esperaban que la Copa América fuera un punto clave en la reactivación económica del país.

“Nos pareció que nos contestaron muy rápido, teníamos una esperanza, pero hoy por hoy Colombia no tiene Copa América y perdimos un eje de reactivación económica y un eje de reactivación social”, expresó Lucena a Caracol Radio, quien además agregó a la emisora que incluso tuvieron en cuenta los calendarios, “pero en esta pandemia a todos nos ha tocado buscar soluciones creativas, por eso le propusimos eso a la Conmebol.”

El jefe de la cartera de Deportes así mismo indicó al medio que la prontitud en la respuesta de la Confederación estaría vinculada a que otras naciones latinoamericanas ejercieron presión para que en Colombia no se llevara a cabo el torneo de selecciones.

“Hubo rumores de que hubo presión fuerte para que no se jugará la Copa América en Colombia. Detrás del fútbol también se mueve la política, no tenemos certezas, pero sí podemos decir que sí hubo presión, sí había intereses de que en Colombia no se jugara por parte de países del continente”, develó el ministro de Deporte a la emisora bogotana.

Sobre la relocalización de los partidos de la Copa América que se disputarían en Colombia, en el momento, la Conmebol informó que en los próximos días anunciará en donde se llevarán a cabo los partidos.





SEGUIR LEYENDO