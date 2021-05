Nombran como curador del Pabellón Italia en la Biennale a Eugenio Viola, curador jefe del MAMBO

El Curador Jefe del Museo de Arte Moderno de Bogotá desde el 2019, Eugenio Viola, ha sido nombrado curador del Pabellón Italia 2022 para la exposición de arte numero 59 de la Bienal de Venecia, que se inaugurará el 23 de abril de 2022.

De acuerdo con Universes “La Bienal de Venecia es la exposición internacional de arte más antigua y más prestigiosa. Fue llevada a cabo por primera vez en 1895 como I Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia [Primera exposición internacional de arte de la ciudad de Venecia] en el Palazzo dell’Esposizione, especialmente construido para este fin en los Giardini di Castello”. Además, es un evento referente internacional del arte contemporáneo y el único en el mundo que mantiene la estructura de representación mediante pabellones nacionales.

De acuerdo con el ministro de cultura de Italia Dario Franceschini, Viola ganó el concurso en el que compitió con diez artistas más porque tiene una propuesta innovadora que es capas de reunir el cambio mundial que produjo la pandemia.

“Viola es portador de una visión creativa, ambiciosa e innovadora, capaz de investigar a fondo los cambios desencadenados por la pandemia en el país y en el mundo”, anotó el funcionario italiano.

El artista es de origen italiano es curador, crítico de arte y PhD en Métodos y metodologías de investigación arqueológica e histórico-artística de la Universidad de Salerno. Trabajó como curador en el Museo d’Arte Contemporanea DonnaRegina – MADRE (Nápoles) desde el 2009 hasta el 2016. En 2016 fue reconocido como el mejor curador italiano por la revista Artribune. De 2017 a 2019 fue Curador Jefe del Perth Institute of Contemporary Arts – PICA.

Su práctica curatorial ha estado enfocada en las experiencias y teorías relacionadas a los nuevos medios, performance y poéticas corporales, acerca de las cuales ha realizado varias publicaciones.

Además, ha colaborado en diferentes esposiciones internacionales, como el Frankfurter Kunstverein, Alemania; CoCA- Centre of Contemporary Art Torun, Polonia; EKKM- The Contemporary Art Museum of Tallinn y Kunsthalle de Tallinn, Estonia; PAC – Pabellón de Arte Contemporaneo, Italia; MSU-The Museum of Contemporary Art, Croasia; MAMC-Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne, Francia. Incluso, ya había participado en la Biennale di Venezia anteriormente, el aclamado Pabellón de Estonia.

De acuerdo con Revista Semana, en su carrera, Viola ha comisariado más de 70 exposiciones alrededor del mundo y ha hecho más de 50 publicaciones, incluidos libros y catálogos. El proyecto que propondrá en el gran pabellón de las Tese delle Vergini dell’Arsenale se resume como “una reflexión sobre las urgencias de la Italia de hoy, sugiriendo claves de lectura y de redención de la situación actual del país.”

En entrevista con El Tiempo, hace unos meses atrás el artista aseguró que el arte es una manera de aportar e interactuar con la dialéctica.

“Yo no me considero un ‘activista’ porque no puedo hacer activismo, no soy político. Pero lo hago a través de mi trabajo. Y los artistas tienen siempre la posibilidad de interactuar de una manera dialéctica o si es necesario polémica o política con la realidad. Por eso, por ejemplo, hemos tenido la exposición de Fernando Arias que era polémica, comenzando por el título: ‘Nada que cesa’. Que se refería a que no cesó la horrible noche del himno”, puntualizó el curador.





