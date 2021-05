“Mis honores al comandante”: polémica por profesor de la Universidad Nacional que rindió tributo al fallecido Jesús Santrich

Jairo Estrada, profesor de la división de Ciencia Política de la Universidad Nacional, llamó "comandante" al difunto Jesús Santrich. Fotos: Redacción Bogotá, Colprensa

La muerte de Jesús Santrich, que según el Gobierno colombiano ocurrió durante enfrentamientos entre grupos delincuenciales en territorio de Venezuela, trascendió en medio de una solicitud de extradición desde Estados Unidos por narcotráfico. El exmiembro de la mesa de negociación en La Habana, quien se separó de los Acuerdos de Paz, no logró suscitar reacciones empáticas frente a su deceso.

Sin embargo, y generando sorpresa en la comunidad de Twitter, un profesor de la Universidad Nacional expresó su cariño y admiración por el fallecido disidente del Acuerdo de Paz. Se trata del profesor Jairo Estrada, economista de profesión que enseña e investiga en la Universidad Nacional de Colombia, prestigiosa institución entre las mejor calificadas del país.

“Mis honores al comandante Jesús Santrich. La historia sentenciará sobre su rol fundamental en la construcción del acuerdo de paz odiado por el régimen; mancillado por algunos de sus excamaradas; querido por nosotros. Santrich, hasta la victoria siempre”, escribió el profesor en su cuenta oficial de Twitter, lo cual generó polémica en medios nacionales y entre varios usuarios.

De acuerdo con Función Pública, que también vincula a profesores de instituciones estatales, el profesor se encuentra vinculado a la universidad desde el año 1993. Además, es un académico con estudios de doctorado en Ciencias Económicas Escuela de Economía de Berlín y ha cursado varias especializaciones en Derecho en universidades colombianas.

De acuerdo con su perfil de Twitter, en el momento, dicta clases en el departamento de Ciencia Política de la universidad y es director de una revista llamada “Izquierda”. En su página oficial, se define como “intelectual marxista y militante político de izquierda. Comunista en sentido amplio”. Además de ser coordinador de la maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional, afirma que fue asesor en los díalogos de paz negociados en La Habana y no especifica en qué bando.

Un usuario de Twitter respondió de manera contraria a su trino. “¿Honor? Era un mafioso, criminal, pedófilo, narcotraficante y cobarde”, publicó. Para lo que Estrada respondió: “La ignorancia es atrevida. Lo lamento por ti. Sigue cocinándote en tus odios”.

A pesar de la polémica aseveración, varios usuarios de Twitter mostraron su apoyo por el catedrático entre las críticas. Sin embargo, otro usuario señaló que Santrich hizo a un lado el Acuerdo de Paz y recalcó su poco respeto por las víctimas. “No importa en qué orilla se encuentre uno parado, no se puede rendir honor a quienes dejaron tirados los Acuerdos, que ejercieron la violencia y se burlaron de las víctimas abandonando a quienes apostaron por la paz y hoy son carne de cañón. Usted que es docente debería saberlo”.

Para esto, el profesor argumentó que existe evidencia de una trampa tendida por las autoridades de Colombia para que la disidencia ocurriera. “Siempre vale la pena hacer el esfuerzo de la ponderación. Hay evidencia del entrampamiento del que fueron objeto el Acuerdo y Jesús. Ha sido el gobierno, el que con su perfidia ha ido dejando tirados los acuerdos y las víctimas. No hagas honor a lo que dice tu perfil”, dijo Estrada en respuesta.

En medio de la polémica, la cual hizo que 1.900 personas respondieran al trino, publicó un mensaje en el que sugirió que no adoctrina a sus estudiantes. “Ejerzo el derecho a la libertad de expresión sustentado en mis convicciones y en el conocimiento profundo del Acuerdo de paz. No adoctrino; asumo mis cátedras con el rigor propio de las ciencias sociales. El fanatismo y los odios propios del fascismo cultural no merecen atención”, aseveró.

