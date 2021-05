Este sería el último recurso que le quedaría a la familia Colmenares después de la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

162

Tras una espera de tres años desde que se apeló la decisión en primera instancia con la que se absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero, este miércoles se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que la ratificó, sentenciando que la Fiscalía no pudo comprobar con argumentos sólidos que las dos mujeres hubieran estado implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares en la madrugada del 1ro de noviembre de 2010.

Los magistrados determinaron que debía absolver a ambas mujeres aduciendo la figura de “duda razonable”, lo que significa que al no tener cómo argumentar la culpabilidad de manera irrefutable, se concede esta figura ya que no hay certeza de los cargos imputados. Así las cosas, la justicia colombiana sigue sin comprobar si Luis Andrés fue asesinado o no aquella noche después de salir de una discoteca en la zona rosa de Bogotá.

Sin embargo el proceso podría tener una última instancia, pero solo para los cargos de homicidio que pesan sobre Laura Moreno. En el caso de Jessy Quintero, quien fue señalada de encubrimiento, su delito ya prescribió porque los cargos desaparecen cuando se cumple el tiempo de la pena máxima fijada y se cuenta a partir de la imputación. Ambas fueron imputadas el 7 de octubre de 2011. Para Jessy Quintero la pena fue de menos de 12 años y la de Laura Moreno fue de 20, por lo que para esta última no aplica.

Lo que podría seguir es que la familia Colmenares, la Fiscalía y la Procuraduría (quienes interpusieron la apelación a la decisión de primera instancia) presenten un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia o, finalmente, dejen el caso donde está, como sucedió con el exnovio de Laura Moreno, Carlos Cárdenas, quien fue absuelto en doble instancia por duda razonable igualmente al no poder comprobar que él asesinó esa noche a Colmenares.

En este proceso en la Corte se revisa básicamente si la decisión del Tribunal estuvo ceñido a la ley, mas no se reevalúa el caso.

Carlos Cárdenas, absuelto en segunda instancia.

Esta vez los magistrados, en segunda instancia, mantuvieron la inocencia de Carlos Cárdenas pero dijeron que la muerte de Colmenares se había tratado de un homicidio, como lo señaló la segunda necropsia hecha al cuerpo del joven, contrariando la primera que habló de un accidente. En conclusión, con dos personas libres de cargos (Cárdenas y Jessy Quintero) y mientras no se presente nada contra Laura Moreno, el caso Colmenares termina tras casi 11 años sin ningún culpable por la muerte de Luis Andrés en la noche del 31 de diciembre de 2010.

La decisión

Tras una extensa lectura de las necropsias y múltiples opiniones periciales que rodean al caso de Luis Andrés Colmenares, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Joaquín Urbano, finalmente emitió el fallo sobre el estado judicial de los cargos contra Laura Moreno y Jessy Quintero. Según determinaron los togados, las mujeres fueron absueltas bajo el argumento de duda razonable.

Al final de la audiencia, que duró 6 horas, el magistrado señaló que ninguna de las hipótesis presentadas sobre la muerte del joven estudiante universitario pudieron ser corroboradas y validadas completamente, pues ni el testimonio de Laura Moreno —que presenta contradicciones— alcanza para confirmar la veracidad de la tesis del accidente, ni las supuestas acciones de homicidio fueron acreditadas de manera irrefutable.

“La situación planteada a lo largo de esta providencia conduce a optar por el principio in dubio pro reo que implica ante la duda resolver en favor del acusado. Ello porque en últimas luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar como lo reclaman los acusantes no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda”, señaló el togado.

SIGA LEYENDO