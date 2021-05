Shujam Valdiri contó lo que vivió tras la pérdida de su primer hijo

Tomada de Instagram @shujamvaldiri

Shujam Ospino, hermana de la influenciadora Andrea Valdiri, bastante activa en redes sociales, contó en entrevista con el programa de Canal Uno ‘Lo sé Todo’, lo que vivió cuando se enteró de su embarazo y la posterior pérdida de su primer hijo con su esposo, Anthony.

La también generadora de contenido le contó al programa cómo se sentía antes de realizarse la prueba de embarazo. “Yo no me sentía bien, yo le dije a Anthony, yo me siento rara, me siento extraña, o sea no me siento yo... cuando camino se me corta la respiración y no es covid”, expresó Shujam en el programa Lo Sé Todo.

Igualmente, Valdiri mostró a las cámaras su prueba de embarazo y comentó el susto que se llevó cuando vio que la prueba había salido positiva, mientras que su esposo brincó como loco y la abrazó señalando: “por fin vamos a ser papás”.

“La verdad no programé mi embarazo, yo nunca me he cuidado con unas pastillas anticonceptivas porque no me gustan, no tengo buen concepto de los anticonceptivos”, indicó la influenciadora durante la entrevista.

Pese a la felicidad que la embargaba por la noticia de ser mamá, la mayor de las Valdiri prefirió guardar prudencia tanto para sus seguidores en las redes sociales, como para su familia.

“Como a mi me atacan full por las redes, yo dije voy a ser prudente porque no falta el malintencionado que ya esté dado para estar en competencia, porque siempre me viven comparando con mi hermana”, afirmó Shujam al programa Lo Sé Todo.

Sin embargo, hace algunos días se conoció que la famosa influenciadora ingresó de urgencias a la clínica donde según comentaron sus seguidores, se encontraba hospitalizada y canalizada.

“Tristemente, hace tres días me dio como cuando te sientes que te va a bajar algo, como una calentura y me llené toda de sangre”, la transportaron en ambulancia a la Clínica Reina Catalina donde le confirmaron la perdida de su primer hijo, la prueba más dura después de 10 semanas de embarazo.

“Es una noticia triste la verdad, yo estaba muy esperanzada en ese bebé, mi primer bebé y para mi pareja también, y pues, yo creo que eso le da duro a muchas mujeres y la recuperación también porque estos días no he dormido bien, no me he sentido bien”, señaló Shujam en entrevista a Lo Sé Todo.

Para terminar, Shujam no pierde la fe y espera quedar de nuevo en estado de embarazo.

“Nuevamente yo sé que voy a quedar embarazada, miraré que haré nuevamente para quedar embarazada, soy una mujer totalmente a, no sé qué pasó realmente”, indicó Valdiri al programa de entretenimiento.

Shujam comenta que no tiene que perdonarle nada a Andrea Valdiri, su hermana, porque ella no es Dios. “A mi hermana nunca le costó decir ‘mi hermana nunca me enterró ningún un cuchillo’, la gente está metida en el cuento porque esa noticia fue mundial, tuve una discusión con mi hermana así como lo puedes tener tú, el vecino o cualquier familiar”.

Su incursión en OnlyFans

Después de lo ocurrido y aclarado el tema, la influenciadora sigue generando contenido para sus redes sociales y para la plataforma de streaming para adultos OnlyFans.

“El que me toma mis fotos es mi marido, es el que me dice ponte así, ponte así, él me apoya en todo. El OnlyFans la gente lo tiene como que es algo malo y la verdad es que no, no es malo, es algo para que tu recibas dinero por el contenido que tú subes... Y en esta pandemia, cualquiera sube OnlyFans”, puntualizó para finalizar la entrevista con el programa Lo Sé Todo.

