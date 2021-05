El llamado de Juan Manuel Santos al Gobierno: “a los jóvenes hay que escucharlos, están desesperados”

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recalcó la importancia de atender las necesidades de los jóvenes. Foto: Colprensa.

En las últimas semanas, el expresidente Juan Manuel Santos ha hecho repetidos llamados al Gobierno Nacional a través de sus redes sociales para unir fuerzas y atender la crisis social que afronta el país luego de tres semanas de Paro Nacional. Sin embargo, de momento, su ayuda no ha sido considerada por parte del presidente Iván Duque, por lo que el mandatario decidió iniciar diálogos de manera independiente con los sectores clave de las manifestaciones.

En diálogo con Noticias Caracol, Santos confirmó que sus ofrecimientos de apoyar al Gobierno han sido en vano, puesto que “no me han llamado y están en todo su derecho”. No obstante, indicó que está muy preocupado por la coyuntura actual del país: “Qué estamos incubando, más odios, más miedo, más resentimiento. Tenemos que evitarlo. Colombia no puede seguir tan polarizada, tan dividida. Hay que tender puentes, construir puentes”.

Con ello, el también Nobel de Paz aseveró que ha sostenido diálogos con el Comité del Paro para intentar buscar una solución a sus preocupaciones y necesidades, y destacó que el encuentro fue positivo: “Les expliqué que no es solo para superar el paro sino para que después de la pandemia seamos un país más equitativo, que tengamos más libertades y seamos un país mejor donde el odio, la polarización y el miedo no sea lo que nos esté moviendo para tener un país mejor. Ojalá que el gobierno escuche”.

Los pilares para atender las crisis son el acuerdo de paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según Santos, pero, según dice, ha sido el propio Gobierno el que no han tenido la voluntad de avanzar en las conversaciones pese a tener la solución en la Constitución y las leyes, lo que se traduce en una “deficiencia del Estado”.

“A los jóvenes hay que escucharlos. Hay que atender sus necesidades. Están desesperados. Hay que darles un asiento en la discusión y esa discusión se vuelve en algo muy constructivo. [...] Un estado más coordinado avanza más rápidamente en la aplicación de las políticas públicas. Este conflicto en el que estamos se puede resolver si hay voluntad política de ambas partes”, concluyó.

LOS LLAMADOS DE SANTOS:

En previas oportunidades, Santos ofreció su apoyo al Gobierno Duque para unir fuerzas en medio del Paro Nacional. El primero de ellos fue el pasado 4 de mayo: “Presidente Iván Duque estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el 9 de mayo, Santos volvió a insistir en entablar conversaciones con el mandatario colombiano mediante sus redes sociales, pero tampoco obtuvo su objetivo: “Presidente Iván Duque, todos debemos dejar las diferencias políticas a un lado y poner a Colombia primero. Le vuelvo a reiterar, estoy listo para ayudar. Es momento de dialogar y tender puentes. El país no aguanta más”.

En previas ocasiones Santos ofreció su colaboración al Gobierno Nacional. Foto: archivo.

PROTESTAS DEL 19M:

Para este miércoles 19 de mayo el Comité del Paro convocó a nuevas movilizaciones tras la reunión del domingo con el Gobierno Nacional, donde pusieron sobre la mesa algunas peticiones a las cuales esperan respuesta. En Bogotá, por ejemplo, la Alcaldía Distrital confirmó algunos puntos de concentraciones, destacando el Monumento Los Héroes, la Universidad Distrital sede tecnológica, el Portal Américas, Parque el Virrey y la Plaza de Bolívar.

En Barranquilla las movilizaciones se pactaron desde las 6:00 de la mañana desde la rotonda de la bandera de la 17. Asimismo, a partir de las 3:00 de la tarde está estipulada una concentración en la calle Murillo con Carrera 21, la cual tendrá como finalidad rechazar la militarización en las ciudades que ordenó hace unos días el presidente, Iván Duque.

La Loma de la Cruz o de la Dignidad, como fue bautizada por manifestantes, es el punto del Paro más frecuentado en Cali. Foto: Mario Perlaza - Infobae

